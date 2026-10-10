وسط أجواء عائلية.. نور عريضة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)

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احتفلت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة بعيد ميلاد ابنتها إيلا وسط أجواء عائلية، وشاركت متابعيها عبر "إنستغرام" مجموعة من الصور التي وثقت محطات مختلفة من حياتها.
ومن بين الصور، نشرت عريضة لقطة من داخل المستشفى تعود إلى يوم ولادة ابنتها، في استعادة للحظات الأولى التي جمعتهما.
وأرفقت الصور برسالة مؤثرة كتبت فيها: "عيد ميلاد سعيد لنور حياتنا.. نحبك كثيراً جداً".
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A post shared by Nour Arida (@nouraridaofficial)
A post shared by Nour Arida (@nouraridaofficial)