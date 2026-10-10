وسط أجواء عائلية.. نور عريضة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)

احتفلت عارضة الأزياء بعيد ميلاد ابنتها وسط أجواء عائلية، وشاركت متابعيها عبر "إنستغرام" مجموعة من الصور التي وثقت محطات مختلفة من حياتها.

ومن بين الصور، نشرت عريضة لقطة من داخل المستشفى تعود إلى يوم ولادة ابنتها، في استعادة للحظات الأولى التي جمعتهما.

وأرفقت الصور برسالة مؤثرة كتبت فيها: " لنور حياتنا.. نحبك كثيراً جداً".