ديمة قندلفت تكشف سبب اعتذارها عن "كولومبيا"

كشفت الفنانة السورية ديمة قندلفت أن اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "كولومبيا" يعود إلى عدم شعورها بالاندماج العاطفي والنفسي مع النص والشخصية المعروضة عليها.
وقالت قندلفت في تصريحات إعلامية إنها كانت متحمسة للعودة إلى التعاون مع المخرجة رشا شربتجي بعد سنوات
من الغياب، مضيفة: "كان على بالي نعمل شي كتير حلو".
وأوضحت أنها كانت تفضّل أن تجمعهما العودة في عمل "مودرن"، بعد ابتعادها عن هذه النوعية لسنوات، إلا أن الدور المعروض عليها لم يكن الشخصية التي تطمح إلى تقديمها.
وسبق أن تعاونت قندلفت وشربتجي في مسلسل "غزلان في غابة الذئاب" عام 2006، ثم في "النويلاتي"، الذي أخرجه يزن شربتجي بإشراف وإدارة فنية من شقيقته رشا.
ويأتي اعتذار قندلفت بعد انسحاب أمل عرفة من العمل في أيلول الماضي، بسبب تعارض مواعيد التصوير مع ارتباطاتها الفنية الأخرى.
وفي مواجهة الشائعات عن توقف المشروع، أكد مؤلف المسلسل سامر رضوان استمرار التحضيرات، مشيراً إلى قرب انطلاق التصوير في سوريا
تمهيداً لعرضه خلال موسم رمضان
2027.
وكانت ديمة قندلفت قد انتهت أخيراً من تصوير مسلسل "كواليس" في لبنان
، وهو عمل من 10 حلقات تؤدي فيه دور صحافية استقصائية، بمشاركة رفيق علي أحمد
وبديع أبو شقرا
وطوني عيسى
، ومن تأليف نادين جابر وإخراج إميل سليلاتي.