ديمة قندلفت تكشف سبب اعتذارها عن "كولومبيا"

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وقالت قندلفت في تصريحات إعلامية إنها كانت متحمسة للعودة إلى التعاون مع المخرجة رشا شربتجي من الغياب، مضيفة: "كان على بالي نعمل شي كتير حلو".وأوضحت أنها كانت تفضّل أن تجمعهما العودة في عمل "مودرن"، بعد ابتعادها عن هذه النوعية لسنوات، إلا أن الدور المعروض عليها لم يكن الشخصية التي تطمح إلى تقديمها.وسبق أن تعاونت قندلفت وشربتجي في مسلسل "غزلان في غابة الذئاب" عام 2006، ثم في "النويلاتي"، الذي أخرجه يزن شربتجي بإشراف وإدارة فنية من شقيقته رشا.ويأتي اعتذار قندلفت بعد انسحاب أمل عرفة من العمل في أيلول الماضي، بسبب تعارض مواعيد التصوير مع ارتباطاتها الفنية الأخرى.وفي مواجهة الشائعات عن توقف المشروع، أكد مؤلف المسلسل سامر رضوان استمرار التحضيرات، مشيراً إلى قرب انطلاق التصوير في تمهيداً لعرضه خلال موسم 2027.وكانت ديمة قندلفت قد انتهت أخيراً من تصوير مسلسل "كواليس" في ، وهو عمل من 10 حلقات تؤدي فيه دور صحافية استقصائية، بمشاركة رفيق وبديع وطوني ، ومن تأليف نادين جابر وإخراج إميل سليلاتي.