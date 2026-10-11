إلهام شاهين تردّ على متابعة: عملت 27 عمرة

أثارت صورة نشرتها الفنانة من نقاشاً بين متابعيها حول أداء مناسك والحج، بعدما علّقت عليها قائلة: " ساحل"، مودعة أجواء الصيف.

وكتبت إحدى المتابعات: "لو طلعتي عمرة هتحبي مكة أكتر من الساحل"، لترد : "عملت 27 عمرة الحمد لله، وحجيت كمان مرتين، لازم نعطي فرصة لغيرنا عشان الزحام".

وتدخلت متابعة أخرى معتبرة أن العبرة ليست بعدد مرات أداء العمرة، بل بالتغيير الذي يطرأ على الإنسان بعدها، داعية الفنانة إلى مراجعة نفسها.

وردت إلهام شاهين قائلة: "ربنا يهدي الجميع لما فيه الخير، بس كل واحد يكون أناني ويركز في نفسه فقط، لا يهدر طاقته في الانشغال بالآخرين، كل واحد هيشيل شيلته".