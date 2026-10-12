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المرأة

هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا.. اليكم السبب

Lebanon 24
12-10-2026 | 02:16
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هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا.. اليكم السبب
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تحركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قضائيًا لحماية وحدتين سكنيتين تقول إنهما مملوكتان لها، بعد ظهور تحركات لبيعهما في مصر.
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وكشف المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، عن اتخاذ إجراءات قانونية بشأن وحدتين سكنيتين داخل أحد المشروعات العقارية، عقب علمه بوجود تحركات لبيعهما، رغم صدور قرار من النائب العام بمنع محمد حمزة، المعروف باسم محمد وزيري، من التصرف في الأموال محل التحقيقات المتعلقة بقضية غسل الأموال.
وأُحيل البلاغ المقدم بشأن الواقعة إلى نيابة غسل الأموال، حيث قدم محامي الفنانة مستندات تتعلق بالدعوى رقم 1308 لسنة 2026 مدني كلي جنوب القاهرة، المقامة من الممثل القانوني لشركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية «سوديك»، ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، والنائب العام بصفته، ورئيس نيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بصفته.

وتضمنت الدعوى مطالبات بفسخ عقد البيع المبرم في 17 نيسان 2019 بين الشركة والمدعى عليه الأول، بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على الفسخ.

كما طالبت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالوحدة رقم 11-01-06 في مشروع «EDNC»، ضمن الوحدات المتحفظ عليها والمتعاقد عليها مع المدعى عليه الأول، وتسليم الوحدة إليها باعتبارها ملكًا لها، إلى جانب إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مع الاحتفاظ بحقوقها القانونية.
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