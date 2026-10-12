تغيّرت ملامحها كثيرًا.. ابنة عارضة أزياء لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وهكذا أصبحت (صور)

احتفلت عارضة الأزياء بعيد الميلاد لابنتها آيلا، وشاركت متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صوراً عائلية من المناسبة.



ولفتت آيلا الأنظار بإطلالتها الأنيقة أمام قالب حلوى كبير باللون الأبيض، زيّنته تفاصيل وردية وزخارف كريمية وشموع مضيئة، إلى جانب قطع من الكاب كيك التي حملت صوراً لها من مراحل عمرية مختلفة.

وتفاعل المتابعون مع الصور التي أظهرت التغيّر الواضح في ملامح آيلا مع مرور السنوات، إذ بدت أكثر نضجاً، بملامح ناعمة وحضور لافت.