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تستخدمين كريم الوجه يومياً؟ احذري هذه المؤشرات

Lebanon 24
12-10-2026 | 14:00
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قد تتسبب بعض كريمات ومستحضرات العناية بالبشرة في نتائج عكسية، خصوصاً إذا كانت غير مناسبة لنوع البشرة، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات مثل الاحمرار والحكة والحبوب والجفاف.

ومن أبرز العلامات التي تشير إلى عدم ملاءمة المستحضر للبشرة الشعور بالحرقة أو الشد بعد استخدامه، وظهور حبوب مفاجئة نتيجة انسداد المسام، إضافة إلى التقشر والتهيج المستمر.

وتختلف تأثيرات هذه المنتجات بحسب طبيعة البشرة، إذ قد تسبب التركيبات الثقيلة مشكلات للبشرة الدهنية، فيما تحتاج البشرة الجافة إلى مستحضرات تحافظ على رطوبتها. أما البشرة الحساسة، فقد تتأثر بالعطور وبعض المكونات الفعالة.
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ولتجنب هذه المشكلات، يُنصح باختبار المنتج الجديد على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه، وإدخال المستحضرات تدريجياً إلى روتين العناية.

وفي حال ظهور تهيج واضح، يُفضل التوقف عن استخدام المنتج المشتبه به، واستشارة طبيب جلدية إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت.
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