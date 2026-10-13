تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

من دون آيلاينر... حيل مكياج لتكبير العينين

Lebanon 24
13-10-2026 | 01:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
من دون آيلاينر... حيل مكياج لتكبير العينين
من دون آيلاينر... حيل مكياج لتكبير العينين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد استخدام الآيلاينر شرطًا أساسيًا للحصول على عينين واسعتين ونظرة جذابة، إذ يمكن اعتماد حيل مكياج بسيطة تساعد على إبراز العينين ومنحهما مظهرًا أكثر اتساعًا وإشراقًا، مع الحفاظ على إطلالة طبيعية وأنيقة. وتناسب هذه الأساليب بشكل خاص صاحبات العيون الصغيرة والجفون المبطنة، حيث قد تؤدي الخطوط الداكنة والكثيفة إلى تقليص المساحة الظاهرة من الجفن.
Advertisement

وتعتمد هذه الحيل على اختيار ألوان مناسبة، وتوزيع ظلال العيون بطريقة مدروسة، إلى جانب الاهتمام بالرموش والحواجب، للحصول على نتيجة متناسقة تناسب الإطلالات اليومية والمناسبات المسائية.

قلم نيود داخل العين بدلًا من الأسود

يُعد استبدال الكحل الأسود داخل خط الماء السفلي بقلم نيود قريب من لون البشرة من أبرز الحيل التي تمنح العين مظهرًا أكثر اتساعًا. ويساعد اللون البيج الطبيعي على إبراز بياض العين وإضفاء لمسة من الانتعاش على النظرة، مع تجنب الأبيض الصريح للحصول على نتيجة ناعمة ومناسبة للمكياج اليومي.

ظلال فاتحة لإضاءة الزاوية الداخلية

يساهم وضع ظلال عيون فاتحة عند الزاوية الداخلية للعين في منحها مظهرًا أكثر انفتاحًا وإشراقًا. ويمكن اختيار درجات البيج الفاتح أو الوردي الهادئ، مع دمج اللون برفق عند مدمع العين، للحصول على إضاءة ناعمة بعيدًا عن اللمعان المبالغ فيه.

ظلال بنية ناعمة لرفع شكل العين

بدلًا من رسم خط آيلاينر على طول الجفن، يمكن استخدام ظلال بنية متوسطة عند الزاوية الخارجية للعين وسحبها قليلًا إلى الأعلى والخارج. وتساعد هذه التقنية على إبراز شكل العين ومنحها تأثيرًا بصريًا مرفوعًا، خصوصًا عند دمج الحواف جيدًا باستخدام فرشاة ناعمة، مع تجنب توزيع الألوان الداكنة على كامل الجفن.

تجعيد الرموش والماسكرا لإطلالة أكثر اتساعًا

يساعد رفع الرموش إلى الأعلى على إبراز العينين وزيادة اتساعهما بصريًا من دون الحاجة إلى الآيلاينر. ويُنصح باستخدام مكبس الرموش برفق قبل وضع الماسكرا، ثم توزيع طبقة خفيفة من الجذور إلى الأطراف، مع التركيز على الرموش الوسطى والخارجية. كما يُفضل تجنب تكتل الماسكرا وتراكم طبقاتها حتى لا تحجب الرموش جزءًا من الجفن.

مكياج خفيف يمنح الجفن مساحة أكبر

يساعد الابتعاد عن الألوان الداكنة والكثيفة على إبقاء الجفن أكثر وضوحًا، ما يمنح العين مظهرًا أوسع. ويمكن الاكتفاء بظلال مطفية قريبة من لون البشرة، مع إضافة درجة بنية خفيفة عند ثنية الجفن لإضفاء عمق طبيعي. كما يُفضل دمج الألوان جيدًا وتجنب تحديد العين بالكامل بالظلال الداكنة، خاصة على خط الرموش السفلي.

ترتيب الحواجب لإبراز جمال العينين

تؤثر الحواجب في المظهر العام للعينين والمنطقة المحيطة بهما، لذلك يُنصح بتمشيط الشعيرات إلى الأعلى وملء الفراغات عند الحاجة باستخدام قلم قريب من لون الحواجب الطبيعي. ويساعد الحفاظ على شكل متناسق وغير حاد، وتجنب السماكة المبالغ فيها، على إبراز العينين بصورة أكثر توازنًا.

خطوات سريعة لمكياج عيون أوسع من دون آيلاينر

يمكن الحصول على إطلالة بسيطة خلال دقائق من خلال تطبيق ظلال بيج فاتحة على الجفن المتحرك، ثم توزيع ظلال بنية ناعمة عند الزاوية الخارجية ودمجها باتجاه الأعلى. بعد ذلك، يُستخدم قلم نيود داخل خط الماء السفلي، وتُرفع الرموش بمكبس خاص قبل تطبيق طبقة من الماسكرا.

ولمزيد من الإشراق، يمكن إضافة لمسة خفيفة من الظلال المضيئة عند مدمع العين، مع ترتيب الحواجب بما يتناسب مع شكل الوجه.

في النهاية، لا يتطلب إبراز جمال العينين وجعلهما تبدوان أكبر الاعتماد على الآيلاينر أو المكياج الداكن، إذ يمكن للتفاصيل البسيطة، مثل اختيار قلم النيود والظلال الفاتحة، ورفع الرموش وتنسيق الحواجب، أن تمنح العينين مظهرًا أكثر اتساعًا وإشراقًا، مع الحفاظ على إطلالة طبيعية وأنيقة.

مواضيع ذات صلة
حيل ذكية لتكبير الشفاه وإبرازها بشكل طبيعي
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم الحرارة العالية... اليك حيل ذكية لمكياج ثابت
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"عيون الدمية" تعود إلى الواجهة.. صيحة مكياج لافتة
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الـ50...ألوان مكياج ناعمة لإطلالة مشرقة
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24

النيود

الظاهر

التركي

جمال ا

الترك

الماس

العين

فاتحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-13
Lebanon24
02:09 | 2026-10-13
Lebanon24
16:00 | 2026-10-12
Lebanon24
14:00 | 2026-10-12
Lebanon24
11:28 | 2026-10-12
Lebanon24
09:12 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24