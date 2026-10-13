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المرأة

لون الشوكولاتة... صيحة جمالية دافئة تتصدر إطلالات الخريف

Lebanon 24
13-10-2026 | 02:09
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لون الشوكولاتة... صيحة جمالية دافئة تتصدر إطلالات الخريف
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مع حلول فصل الخريف، تعود الألوان الدافئة إلى واجهة صيحات الجمال، لتبرز درجات الشوكولاتة البنية بوصفها من أبرز الاتجاهات التي تضفي على الإطلالة لمسة من الأناقة والدفء. ولم يعد هذا اللون مقتصرًا على الأزياء والإكسسوارات، بل امتد إلى المكياج والأظافر والشعر والعطور، وصولًا إلى طقوس العناية بالبشرة والجسم المستوحاة من الكاكاو.

ويتميز ترند الشوكولاتة بتعدد درجاته، بدءًا من البني الداكن والغني، مرورًا بشوكولاتة الحليب والكاكاو، وصولًا إلى درجات الكراميل والبندق. ويمنح هذا التنوع إمكانية اعتماد اللون بطرق مختلفة، سواء من خلال تغيير واضح في لون الشعر أو الأظافر، أو عبر لمسات بسيطة في مكياج العيون والشفاه.

وفي ما يلي، أبرز الطرق لاعتماد درجات الشوكولاتة في إطلالتك الخريفية، إلى جانب وصفات منزلية مستوحاة من الكاكاو لإضفاء لمسة مختلفة على روتين العناية.

مكياج الشوكولاتة.. دفء وأناقة بدرجات البني

تمنح درجات البني المستوحاة من الشوكولاتة المكياج عمقًا ودفئًا، ويمكن تنسيقها بأسلوب ناعم يناسب النهار، أو بطريقة أكثر كثافة للمناسبات المسائية.

ظلال بنية لإبراز جمال العينين

يمكن الحصول على مكياج عيون مستوحى من الشوكولاتة من خلال دمج درجات متعددة من البني. ابدئي بوضع لون فاتح على الجفن المتحرك، ثم أضيفي درجة متوسطة عند ثنية الجفن، مع استخدام البني الداكن بالقرب من خط الرموش لإبراز النظرة.

ولإضفاء مزيد من الإشراق، يمكن إضافة لمسة من الظلال الذهبية الناعمة أو الكريمية عند الزاوية الداخلية للعين، أو وضع درجة كراميل خفيفة في منتصف الجفن للحصول على مظهر عصري ومتناسق.

شفاه بلون الشوكولاتة لمظهر جذاب

تُعد الشفاه البنية من أبرز الطرق لاعتماد هذا الاتجاه، خصوصًا عند تنسيق محدد شفاه بني متوسط مع أحمر شفاه بدرجة شوكولاتة الحليب. ويمكن اختيار محدد أغمق قليلًا من لون أحمر الشفاه ودمج الحدود الداخلية للحصول على تدرج ناعم، ثم إضافة لمسة من اللمعان في منتصف الشفاه لإبراز امتلائها.

أظافر الشوكولاتة.. أناقة تتناسب مع الموسم

تمنح درجات الشوكولاتة الأظافر مظهرًا أنيقًا يتناسب مع أجواء الخريف، سواء اخترتِ البني الداكن أو درجات الحليب والكاكاو الفاتحة.

ولإطلالة أكثر تميزًا، يمكن اعتماد طلاء بني بلمسة لامعة تشبه سطح الشوكولاتة المصقول، أو تنسيق درجات مختلفة من البني على الأظافر للحصول على تأثير متدرج يجمع بين البساطة والعصرية.

شعر الشوكولاتة.. درجات غنية ولمعان جذاب

إذا كنتِ ترغبين في تجديد لون شعرك من دون اللجوء إلى تغييرات جريئة، فإن درجات البني الشوكولاتة توفر خيارًا دافئًا يتناسب مع الموسم. ويمكن اختيار البني الداكن لإطلالة غنية، أو إضافة خصلات بالكراميل والبندق لمنح الشعر أبعادًا لونية وإبراز لمعانه.

كما يتيح تنوع هذه الدرجات اختيار اللون المناسب لمختلف الإطلالات، سواء من خلال صبغة موحدة أو خصلات متداخلة تمنح الشعر مظهرًا أكثر حيوية.

عطر الشوكولاتة.. نفحات دافئة للأيام الباردة

لا يقتصر حضور الشوكولاتة على التفاصيل المرئية، بل يمتد إلى عالم العطور من خلال نفحات الكاكاو التي تضفي على التركيبات طابعًا دافئًا وحلوًا. وغالبًا ما تتداخل هذه الروائح مع الفانيليا والكراميل والتبغ والبندق، لتمنح العطر طابعًا غنيًا يناسب الأجواء الباردة.

ومن الخيارات التي يمكن استكشافها عطر Tobacco Chocolat – Eau de Parfum من توم فورد (Tom Ford)، الذي يجمع، وفق وصف التركيبة الوارد في المادة الأصلية، بين نفحات الكاكاو والتبغ ولمسة حمضية من البرتقال، في مزيج يجمع الطابع الدافئ والمدخن مع نفحات أكثر إشراقًا.

وصفات منزلية مستوحاة من الكاكاو للعناية بالبشرة والجسم

إلى جانب حضوره في صيحات المكياج والعطور، يمكن إدخال الكاكاو في بعض وصفات العناية المنزلية البسيطة. لكن هذه الخلطات ليست بديلًا عن مستحضرات العناية المختبرة، وقد تسبب تهيجًا لدى بعض الأشخاص، لذلك يُفضل اختبارها على مساحة صغيرة من الجلد أولًا وتجنب استخدامها على البشرة الحساسة أو المتضررة.

قناع الكاكاو والزبادي

لتحضير القناع، يمكن خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى مع ملعقة من الزبادي الطبيعي حتى يتكون مزيج متجانس. توضع طبقة رقيقة على البشرة لمدة تقارب 10 دقائق، ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر ويُستخدم كريم الترطيب المعتاد.

ويُفضل تجنب الوصفة عند وجود حساسية تجاه أحد مكوناتها أو عند ظهور أي احمرار أو تهيج.

قناع الكاكاو والعسل

يمكن مزج ملعقة صغيرة من الكاكاو غير المحلى مع كمية قليلة من العسل للحصول على خليط سهل التوزيع. يوضع على البشرة لفترة قصيرة، ثم يُغسل جيدًا بالماء الفاتر.

ويُستخدم هذا القناع ضمن روتين عناية منزلي بسيط، مع مراعاة أن العسل والكاكاو لا يضمنان علاج مشكلات البشرة أو تحسينها لدى الجميع.

مقشر الكاكاو والسكر لتنعيم الجسم

لتحضير المقشر، يُمزج السكر الناعم مع مسحوق الكاكاو غير المحلى، ثم تضاف كمية قليلة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند للحصول على قوام مناسب.

يوزع الخليط على الجسم بحركات لطيفة، ثم يُغسل بالماء الفاتر ويُستخدم مرطب مناسب. ويُنصح بتجنب التقشير على الوجه والمناطق الحساسة أو الملتهبة، لأن حبيبات السكر قد تسبب الاحتكاك والتهيج.

حمام منزلي بأجواء الكاكاو

يمكن تحويل وقت الاستحمام إلى تجربة استرخاء مستوحاة من أجواء الشوكولاتة، من خلال استخدام غسول للجسم برائحة الكاكاو أو كريم مرطب يحمل هذه النفحات، ثم ترطيب البشرة بعد الاستحمام.

ويُفضل اختيار منتجات مخصصة للاستعمال على الجلد بدلًا من إضافة مسحوق الكاكاو مباشرة إلى ماء الاستحمام، لتجنب بقاياه واحتمال تهيج البشرة.

الشوكولاتة.. لمسة خريفية تتجاوز حدود الموضة

تؤكد درجات الشوكولاتة حضورها في صيحات جمال الخريف بفضل تنوعها وقدرتها على التكيف مع أساليب مختلفة، من المكياج الناعم والشفاه البنية إلى الأظافر الداكنة والشعر الغني والعطور الدافئة.

ولا يتطلب اعتماد هذا الاتجاه تغييرًا جذريًا في المظهر؛ فقد تكفي لمسة بسيطة من البني في أحد تفاصيل الإطلالة لمنحها طابعًا خريفيًا أنيقًا. ويبقى اختيار الدرجة المناسبة وطريقة تنسيقها العامل الأهم للحصول على مظهر متوازن يعكس أسلوبك الشخصي.

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