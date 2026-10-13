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المرأة

ممثلة سورية: هذا ما حصل معي في المخفر

Lebanon 24
13-10-2026 | 08:45
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ممثلة سورية: هذا ما حصل معي في المخفر
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كتبت الممثلة السورية تولين البكري عبر حسابها على فيسبوك
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"شكر كبير وخاص لقسم مخفر القنوات بكل عناصره للتعاون والالتزام بالقوانين لكشف الحقائق وفعلآ أنا بحياتي مادخلت مخفر من قبل ولكن حضرت بالأمس لإعطاء إفادتي ومن جواتي كنت شوي خايفة ولكن اللي شفته من احترام وتقدير وحسن خلق وتعامل أكثر من رائع خلاني قول فعلآ هي سوريا الجديدة اللي بدنا ياها بشكر كل عنصر قام بواجبه كما يجب لكشف الحقائق وحاليآ انا أتحفظ عن تسريب أي معلومات للعلن لمصلحة اجراءات التحقيق ولكن كل شيء بقدر قوله أنه انا مباشرة بكل الإجراءات القانونية بسبب مانسب لي من اتهامات باطلة وبالأمس لله الحمد ظهر الحق وغادرت المخفر بعد الأدلاء بشهادتي بكل محبة وإحترام .
وشكر كبير لنقابة الفنانين ونقيب الفنانين السيد مازن الناطور على دعمه للحق وشكرا للسيدة الراقية تماضر غانم.
واخيرا أشكر الفنان المحترم بسام دكاك لوقوفه معي خلال كل هذه المحنة هذا الانسان فعلآ اي كلمة تقال بحقه قليلة لم يتركني ولا لحظة مع اننا لم نجتمع من قبل على الصعيد الشخصي ولكن موقفه المشرف معي بيسوا كتييييير ناس كنت انا داعمتم وتركوني وقت الشدة .سبحان الله. الف شكر استاذ بسام على موقفك الذي لن أنساه ماحييت ..شكرا لوزارة الداخلية". 
 
 
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تولين البكري

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بسام دكاك

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