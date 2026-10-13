بالفيديو.. كيت ميدلتون والأميرة شارلوت تستقلان قطار الأنفاق في لندن

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🇬🇧 | Kate Middleton y la princesa Charlotte fueron vistas utilizando el metro de Londres durante el fin de semana, desplazándose por la capital británica como cualquier otro pasajero.
https://t.co/QC1m9WcMSL
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 13, 2026
🇬🇧 | Kate Middleton y la princesa Charlotte fueron vistas utilizando el metro de Londres durante el fin de semana, desplazándose por la capital británica como cualquier otro pasajero.
https://t.co/QC1m9WcMSL