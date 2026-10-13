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المرأة

بالفيديو.. كيت ميدلتون والأميرة شارلوت تستقلان قطار الأنفاق في لندن

Lebanon 24
13-10-2026 | 10:30
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بالفيديو.. كيت ميدلتون والأميرة شارلوت تستقلان قطار الأنفاق في لندن
بالفيديو.. كيت ميدلتون والأميرة شارلوت تستقلان قطار الأنفاق في لندن photos 0
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في ظهور نادِر يبتعد عن كواليس البروتوكول الملكي الصارم، رصد ركاب شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن أميرة ويلز، كيت ميدلتون، برفقة ابنتها الأميرة شارلوت، خلال جولة خاصة غير رسمية أثارت إعجاب المتابعين والجمهور، حسب ما جاء في مجلة "بيبول".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل المشاهدة غير المتوقعة لأميرة ويلز وابنتها الشابة وهما تتجولان بين أروقة قطار الأنفاق وسط الركاب بشكل طبيعي وهادئ، دون مظاهر التكلف العالية المعتادة في المناسبات الرسمية والعامة.

وظهرت كيت ميدلتون بإطلالة كاجوال أنيقة وبسيطة، بينما كانت ترافق الأميرة شارلوت في يوم عائلي استثنائي بعيدًا عن أضواء القصور الملكية والواجبات الرسمية اليومية.

وأشار شهود عيان إلى أن أميرة ويلز حرصت على قضاء يوم عائلي أثير مع ابنتها في قلب لندن، مستمتعتين بالتجول واستخدام وسائل النقل العامة كما يفعل عامة المواطنين، وهو ما اعتبره متابعون للشأن الملكي خطوة تهدف إلى منح الأطفال التابعين للعائلة المالكة فرصة لعيش تجارب حياتية طبيعية ومألوفة.
 
ولقت هذه اللفتة العفوية إشادة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ عبّر العديد من المعجبين عن تقديرهم للبساطة التي تتعامل بها أميرة ويلز مع أفراد أسرتها، وحرصها المستمر على التوازن بين التزاماتها بصفتها أحدث الوجوه البارزة في العائلة الملكية البريطانية، وبين أداء دورها كأم تسعى لتنشئة أبنائها في بيئة متوازنة. (إرم نيوز) 
 
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