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المرأة

هذه أسرار الرموش الطويلة والكثيفة

Lebanon 24
13-10-2026 | 14:00
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تُضفي الرموش الطويلة والكثيفة جاذبية على العينين، لكن الحفاظ على صحتها يتطلّب عناية يومية وتجنّب بعض العادات التي قد تؤدي إلى ضعفها وتكسّرها. فالإفراط في استخدام مستحضرات التجميل، وإزالة الماسكارا بطريقة قاسية، إلى جانب بعض العوامل الصحية والغذائية، قد يساهم في تساقط الرموش وفقدان كثافتها.
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ما أسباب تساقط الرموش؟

تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى تساقط الرموش، ومن أبرزها:

* التقدّم في العمر: تتغيّر دورة نمو الشعر مع التقدّم في السن، وقد تتأثر الرموش ببعض المشكلات الجلدية.

* التوتر وسوء التغذية: قد يساهم الإجهاد ونقص بعض العناصر الغذائية في ضعف الشعر وتساقطه.

* الاستخدام الخاطئ لمستحضرات التجميل: يمكن أن يؤدي النوم بالماسكارا أو إزالة المكياج بعنف إلى تكسّر الرموش وتساقطها.

* قلة النوم والإرهاق: قد يؤثران في الصحة العامة، فيما يرتبط تساقط الرموش المستمر أحياناً بأسباب صحية أخرى تستدعي التقييم الطبي.

خطوات يومية للحفاظ على الرموش

يمكن اتباع مجموعة من العادات البسيطة للمساعدة في الحفاظ على الرموش وتقليل تكسّرها، أبرزها:

* إزالة المكياج بلطف قبل النوم، باستخدام مزيل مناسب للعينين.

* تجنّب فرك العينين أو شدّ الرموش عند تنظيفهما.

* الحدّ من الاستخدام المتكرر للماسكارا المقاومة للماء، خصوصاً إذا كانت إزالتها تتطلب فركاً قوياً.

* الحصول على قسط كافٍ من النوم واتباع نظام غذائي متوازن.

* تجنّب مستحضرات التجميل المهيّجة أو منتهية الصلاحية، وعدم مشاركة أدوات مكياج العيون مع الآخرين.

 هل تساعد الوصفات الطبيعية على تطويل الرموش؟

تنتشر وصفات منزلية تعتمد على زيت الخروع، والشاي الأخضر، وهلام الصبار، وزيت الزيتون، بهدف زيادة طول الرموش وكثافتها. لكن لا تتوافر أدلة علمية كافية تثبت أن هذه المكونات تحفّز نمو الرموش بصورة ملحوظة.

وقد تساعد بعض الزيوت على ترطيب الشعيرات وتقليل جفافها، إلا أن ذلك لا يعني أنها تزيد نموها أو تمنع تساقطها. كما يُنصح بتجنّب وضع الزيوت أو الخلطات المنزلية قرب العينين، خصوصاً المكونات المهيّجة مثل قشور الليمون والزيوت العطرية، لأنها قد تسبب تهيّجاً أو التهاباً.

متى يستدعي تساقط الرموش استشارة الطبيب؟

إذا كان التساقط ملحوظاً أو مستمراً، أو ترافق مع احمرار الجفون أو الحكة أو ظهور فراغات واضحة، فمن الأفضل مراجعة طبيب جلدية أو عيون لتحديد السبب وعلاجه، بدلاً من الاعتماد على الوصفات المنزلية وحدها.

في النهاية، لا يتوقف الحفاظ على الرموش على استخدام الزيوت والوصفات الطبيعية، بل يبدأ بالعناية اللطيفة اليومية، وإزالة المكياج بطريقة صحيحة، والانتباه إلى أي تغيّرات غير طبيعية في نمو الرموش وكثافتها.
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