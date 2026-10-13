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المرأة

ماسك الطماطم للرؤوس السوداء... هل يمنحكِ بشرة صافية؟

Lebanon 24
13-10-2026 | 16:00
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ماسك الطماطم للرؤوس السوداء... هل يمنحكِ بشرة صافية؟
ماسك الطماطم للرؤوس السوداء... هل يمنحكِ بشرة صافية؟ photos 0
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تُعدّ الرؤوس السوداء من مشكلات البشرة الشائعة، خصوصاً في منطقة الأنف والذقن، حيث تتراكم الدهون وخلايا الجلد داخل المسام. ومع انتشار الوصفات المنزلية للعناية بالبشرة، تبرز الطماطم كأحد المكونات التي تلجأ إليها بعض النساء بهدف تحسين مظهر البشرة وتقليل اللمعان.

تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة، أبرزها الليكوبين، إضافة إلى فيتامين C، لكن لا تتوافر أدلة علمية كافية تثبت قدرتها على إزالة الرؤوس السوداء أو تصغير المسام بشكل ملحوظ. كما أن إضافة عصير الليمون إلى الخلطات المنزلية قد تسبب تهيّج البشرة، لذلك يُفضّل تجنّبه، خصوصاً للبشرة الحساسة.
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طريقة تحضير ماسك الطماطم

يمكن تحضير الماسك من خلال هرس كمية صغيرة من الطماطم الناضجة، ثم وضعها على جزء صغير من البشرة لاختبار مدى تحمّلها. لكن يُنصح بتجنّب وضعها على البشرة المتهيّجة أو المتضررة، والتوقف عن استخدامها فور الشعور بالحرقة أو ظهور الاحمرار.

كيف يمكن الحدّ من الرؤوس السوداء؟

للعناية بالبشرة وتقليل ظهور الرؤوس السوداء، يُنصح باستخدام منظف لطيف، ومنتجات تحتوي على حمض الساليسيليك بتركيز مناسب، مع ترطيب البشرة واستخدام واقي الشمس يومياً. كما ينبغي تجنّب عصر الرؤوس السوداء أو فرك البشرة بقوة، لأن ذلك قد يؤدي إلى الالتهاب وظهور آثار جلدية.

في النهاية، قد تبدو الوصفات الطبيعية خياراً بسيطاً للعناية بالبشرة، لكن فعاليتها تختلف، ولا يعني كون المكوّن طبيعياً أنه مناسب لجميع أنواع البشرة. وتبقى المنتجات المدروسة علمياً الخيار الأفضل للتعامل مع الرؤوس السوداء، خصوصاً عند تكرار ظهورها.
 
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