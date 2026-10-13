قبل استخدام الملح للشعر.. إليك ما يجب معرفته

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يلجأ بعض الأشخاص إلى المكونات الطبيعية للعناية بالشعر وفروة الرأس، ويُعدّ الملح من المكونات التي يُستخدم بعضها في مستحضرات تقشير الفروة ومنح الشعر ملمساً أكثر كثافة. لكن هل يساعد الملح فعلاً على التخلص من القشرة وتعزيز نمو الشعر؟يُستخدم ملح البحر في بعض بالشعر، خصوصاً تلك التي تهدف إلى امتصاص الدهون الزائدة ومنح الشعر حجماً وملمساً مختلفاً. ومع ذلك، تختلف فوائده بحسب طريقة الاستخدام ونوع الشعر، ولا توجد أدلة علمية كافية تثبت أن تطبيق الملح مباشرة على فروة الرأس يعزّز نمو الشعر أو يمنع تساقطه.ما أبرز فوائد الملح للشعر؟قد يُستخدم الملح في بعض روتينات العناية بالشعر، ولا سيما ضمن المنتجات المصممة لفروة الرأس، ومن أبرز استخداماته المحتملة:* تقليل الدهون الزائدة: قد تساعد بعض مستحضرات ملح البحر على امتصاص جزء من الدهون، ما يمنح الشعر مظهراً أقل دهنية.* تقشير فروة الرأس: يمكن أن تساعد المنتجات المقشّرة على إزالة بعض الخلايا الميتة والتراكمات، شرط استخدامها بلطف.* منح الشعر حجماً إضافياً: يُستخدم ملح البحر في بعض بخاخات التصفيف لإضفاء ملمس وحجم على الشعر.* المساعدة في إزالة التراكمات: قد تسهم بعض المنتجات المخصصة لتنظيف الفروة في إزالة بقايا المستحضرات المتراكمة على الشعر.أما بالنسبة إلى علاج القشرة أو تحفيز نمو الشعر، فلا تتوافر أدلة كافية تؤكد أن الملح وحده يحقق هذه النتائج.كيف يُستخدم الملح للعناية بالشعر؟يدخل ملح البحر في بعض منتجات تقشير فروة الرأس وبخاخات التصفيف، ويُفضّل اختيار مستحضر مناسب لنوع الشعر واتباع تعليمات الاستخدام الموضحة على العبوة.ولا يُنصح بفرك فروة الرأس ببلورات الملح الخشنة، لأن ذلك قد يسبب تهيّج الجلد وخدوشاً صغيرة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من الحكة أو الالتهابات أو حساسية فروة الرأس.