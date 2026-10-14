كيف تحصلين على رائحة عطر فريدة؟ إليكِ سرّ مزج العطور

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أصبح تنسيق العطور، المعروف باسم "Fragrance Layering"، من الأساليب الرائجة في عالم الجمال، إذ يتيح دمج رائحتين أو أكثر للحصول على تركيبة عطرية مميزة تعكس الذوق الشخصي.وتعتمد هذه التقنية على اختيار روائح متناسقة، مثل الفانيليا مع العطور الخشبية، أو الورد مع المسك، مع تجنّب الجمع بين عطور قوية ومتنافرة قد تنتج رائحة غير مرغوبة.ويُنصح بالبدء بالعطر الأقوى أو الأكثر ثباتاً بوصفه قاعدة أساسية، ثم إضافة كمية بسيطة من العطر الثاني لإبراز مكوناته، على أن تُختبر الرائحتان أولاً بكميات قليلة لمعرفة مدى انسجامهما على البشرة.كما يُفضّل عدم الإفراط في استخدام العطور، إذ قد تكفي رشة واحدة من كل نوع للحصول على النتيجة المطلوبة. ويمكن تطبيق العطرين على موضعين مختلفين من الجسم، أو استخدام أحدهما على الملابس إذا كانت تعليمات المنتج تسمح بذلك.ويكمن سر نجاح هذه التقنية في اختيار روائح متكاملة وتجربتها تدريجياً، بما يساعد على ابتكار بصمة عطرية خاصة يصعب تكرارها.