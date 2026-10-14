أقنعة الشعر أم الزيوت.. أيهما الأفضل للترطيب والنعومة؟

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تحتار كثير من النساء بين استخدام أقنعة الشعر والزيوت للحصول على شعر ناعم وصحي المظهر، إلا أن لكل منهما فوائد مختلفة، بحسب طبيعة الشعر واحتياجاته.وتساعد أقنعة الشعر على تحسين ملمس الخصلات والحد من الجفاف والتشابك، كما تساهم بعض تركيباتها في زيادة مرونة الشعر وتسهيل تسريحه، خصوصاً إذا كان جافاً أو متضرراً.أما الزيوت، فتعمل على تنعيم الشعر ومنحه لمعاناً إضافياً، إلى جانب تقليل الهيشان والاحتكاك بين الخصلات والحد من فقدان الرطوبة، مع اختلاف النتائج بحسب نوع الزيت وطبيعة الشعر.ويكمن الفرق الأساسي في أن الترطيب يرتبط بمساعدة الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة، بينما يركّز التنعيم على تقليل الخشونة والتشابك وتحسين الملمس.ويمكن الجمع بين المنتجين، من خلال استخدام قناع مناسب أولاً، ثم وضع بضع قطرات من الزيت على أطراف الشعر، مع تجنّب الإفراط في الكمية، خصوصاً لدى صاحبات الشعر الخفيف.ويبقى اختيار المنتج المناسب مرتبطاً بحالة الشعر، إذ لا يُعدّ الزيت بديلاً دائماً عن القناع، ولا العكس، بل يمكن أن يكمّل أحدهما الآخر ضمن روتين العناية.