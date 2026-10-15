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المرأة

الميرمية.. سرّ طبيعي للعناية بالشعر والبشرة؟

Lebanon 24
15-10-2026 | 02:00
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الميرمية.. سرّ طبيعي للعناية بالشعر والبشرة؟
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لا تقتصر استخدامات الميرمية على تحضير المشروبات العشبية أو إضافتها إلى الأطعمة، بل تدخل أيضًا في وصفات العناية بالشعر والبشرة، بفضل احتوائها على مركّبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة. وتُستخدم هذه العشبة تقليديًا في وصفات تهدف إلى تعزيز لمعان الشعر والعناية بفروة الرأس، إلى جانب دورها المحتمل في دعم صحة البشرة.

وتُعدّ الميرمية، المعروفة أيضًا باسم القصعين، من النباتات العطرية التي استُخدمت منذ القدم في الطب التقليدي، كما تدخل أوراقها في تحضير وصفات منزلية متنوّعة للعناية بالشعر والجلد.
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ما فوائد الميرمية للشعر؟

الميرمية وتساقط الشعر

تدخل الميرمية في بعض الخلطات العشبية المستخدمة للعناية بالشعر والحدّ من مظهر التساقط، ويُعزى ذلك، وفقًا لبعض الاستخدامات التقليدية، إلى احتوائها على مركّبات نباتية، من بينها بيتا سيتوستيرول.

لكن الأدلة العلمية على فعالية الميرمية وحدها في علاج تساقط الشعر لا تزال محدودة، ولا يمكن اعتبارها بديلًا عن تشخيص أسباب التساقط وعلاجها.

تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته

يُستخدم مغلي الميرمية مع إكليل الجبل في بعض الوصفات المنزلية لشطف الشعر، بهدف تحسين مظهره والعناية بفروة الرأس.

ورغم الاعتقاد بأن هذه الأعشاب قد تساعد في تعزيز نمو الشعر، فإن هذا التأثير يحتاج إلى مزيد من الدراسات العلمية لتأكيده.

تعزيز لمعان الشعر

من الاستخدامات الشائعة للميرمية تحضير منقوع أوراقها لاستخدامه في شطف الشعر، بهدف تعزيز لمعانه وتحسين مظهره.

ولتحضيره، يمكن إضافة ملعقة كبيرة من أوراق الميرمية المجففة إلى كوب من الماء الساخن، وتركها لتنقع قبل تصفية السائل وتركه يبرد تمامًا.

العناية بفروة الرأس والقشرة

تدخل الميرمية في بعض الوصفات التقليدية المخصّصة للعناية بفروة الرأس، بما في ذلك الوصفات التي تستهدف القشرة. إلا أن فعاليتها في علاج القشرة ومشكلات فروة الرأس الأخرى لم تُثبت بما يكفي، وقد تتطلب هذه الحالات استخدام منتجات علاجية مناسبة بحسب السبب.

 ما فوائد الميرمية للبشرة؟

تحتوي الميرمية على مركّبات نباتية مضادة للأكسدة، وهي مواد تساعد في الحدّ من تأثير الجذور الحرة التي قد تسهم في تلف الخلايا.

ومن أبرز فوائدها المحتملة في مجال العناية بالبشرة:

* مقاومة الإجهاد التأكسدي: تحتوي الميرمية على مركّبات مضادة للأكسدة قد تساعد في حماية الخلايا من التلف، لكن تأثير استخدامها موضعيًا في إبطاء شيخوخة البشرة لا يزال بحاجة إلى مزيد من الأدلة.

* العناية بالبشرة المعرضة لحب الشباب: تتمتع بعض المركّبات النباتية بخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات في الدراسات المخبرية، لكن ذلك لا يثبت أن الميرمية تعالج حب الشباب لدى البشر.

* تهدئة البشرة: تُستخدم بعض المستحضرات العشبية تقليديًا للعناية بالبشرة المتهيّجة، إلا أن فعالية الميرمية في تخفيف أعراض الأكزيما والصدفية تحديدًا لا تزال غير مؤكدة.

* دعم صحة البشرة: تحتوي أوراق الميرمية على مركّبات نباتية ومغذيات، لكن لا ينبغي اعتبارها علاجًا مثبتًا لتجديد خلايا الجلد أو منع ظهور التجاعيد.

 احتياطات قبل استخدام الميرمية

رغم استخدام الميرمية في وصفات العناية الطبيعية، فإن مصدرها النباتي لا يعني أنها آمنة للجميع أو خالية من الآثار الجانبية.

لذلك، يُنصح باختبار أي مستحضر يحتوي عليها على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على نطاق واسع، وتجنّب وضع الزيوت العطرية المركّزة مباشرة على البشرة أو فروة الرأس، لأنها قد تسبب التهيّج أو التحسّس.

كذلك، لا يُنصح بالاعتماد على الميرمية وحدها لعلاج تساقط الشعر الشديد أو المستمر، أو الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية، بل يُفضّل استشارة طبيب مختص لتحديد العلاج المناسب.

وفي المحصلة، قد تدخل الميرمية ضمن روتين العناية بالشعر والبشرة، لكن فوائدها الجمالية المتداولة لا تعني أن جميعها مثبتة علميًا، خصوصًا ما يتعلق بعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه أو معالجة الأمراض الجلدية.
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