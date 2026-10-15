مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية... خطر خفي يهدّد بشرتك

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لا يقتصر خطر استخدام مستحضرات التجميل بعد انتهاء صلاحيتها على تراجع فعاليتها، بل قد يمتد إلى تهيّج الجلد وزيادة احتمالات الإصابة بالعدوى، نتيجة تحلّل بعض المكوّنات أو نمو البكتيريا داخل المنتجات، خصوصًا تلك المفتوحة أو المعرضة للحرارة والرطوبة.وفي هذا السياق، حذّرت الطبيبة سويتا راي، المعتمدة من منصة "دوكتيفاي"، من المخاطر المحتملة لاستخدام مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية بعد انتهاء صلاحيتها، مشيرة إلى أن مكوّناتها قد تتغير بمرور الوقت، ما قد يؤثر في سلامتها وفعاليتها.تغيّرات في التركيبة ومخاطر على البشرةوأوضحت راي أن مكوّنات الكريمات والمستحضرات قد تتحلل ، أو تتفاعل في ما بينها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهيّج البشرة. كما أن تغيّر لون المنتج أو قوامه أو رائحته قد يشير إلى حدوث تلف فيه.ولفتت إلى أن استخدام المستحضرات المفتوحة أو تخزينها في ظروف غير مناسبة، ولا سيما في الأماكن الحارة أو الرطبة، قد يزيد من احتمالات نمو البكتيريا داخلها، ما يرفع خطر الإصابة بالعدوى الجلدية.ومن العلامات التي قد تدل على فساد المستحضر ظهور رائحة غير مألوفة أو تغيّر قوامه، بما في ذلك تحوّله إلى قوام حبيبي، إلى جانب انخفاض فعاليته على البشرة.مكوّنات كيميائية قد تثير القلقوحذّرت الطبيبة من أن بعض المكوّنات الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل قد تثير مخاوف تتعلق بالسلامة عند تحللها أو تغيّر تركيبها، وذكرت من بينها البنزين والبنزوفينونات والأكريلات والفورمالديهايد والهيدروكينون، إضافة إلى مركّبات قد تتكوّن نتيجة التحلل الكيميائي، مثل النيتروزامينات.وأشارت إلى أن انتهاء صلاحية المنتج لا يعني بالضرورة تحوّله إلى مادة سامة، إلا أن تحلّل بعض مكوّناته قد يؤدي إلى تراجع فعاليتها أو تغيّر خصائصها، فيما قد تكون بعض نواتج التحلل ضارة بالصحة.كذلك، قد تتأثر مكوّنات فعّالة، مثل فيتامين C والهيدروكينون والنياسيناميد، بالتعرض للحرارة أو الضوء، ما قد يقلّل من فعاليتها أو يغيّر استقرارها الكيميائي.كيف يمكن الحفاظ على سلامة مستحضرات التجميل؟وشدّدت راي على أهمية تخزين مستحضرات التجميل في أماكن باردة وجافة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، مع الالتزام بتاريخ الصلاحية وتعليمات الاستخدام والتخزين المدوّنة على العبوة.كما يُنصح بالانتباه إلى مدة الاستخدام بعد فتح المنتج، إذ قد تختلف عن تاريخ انتهاء الصلاحية المدوّن عليه. ومن الضروري عدم استخدام أي مستحضر تظهر عليه علامات واضحة للتلف، حتى لو لم تنتهِ صلاحيته بعد.وتؤكد هذه التحذيرات أهمية التعامل مع مستحضرات التجميل باعتبارها منتجات ذات مدة صلاحية محددة، إذ إن الالتزام بتعليمات استخدامها وتخزينها يساعد في الحدّ من المخاطر المحتملة على صحة البشرة.