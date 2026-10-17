تستخدمين الريتينول؟.. أخطاء شائعة قد تضر ببشرتك

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يُعد الريتينول من أبرز المكونات المستخدمة في مستحضرات العناية بالبشرة، نظراً إلى دوره في تحسين ملمس الجلد والتخفيف من التجاعيد الدقيقة والتصبغات وحب الشباب، إلا أن استخدامه بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى الاحمرار والجفاف والتقشر، خصوصاً لدى أصحاب البشرة الحساسة.ومن أبرز الأخطاء الشائعة استخدام الريتينول يومياً منذ البداية، أو اختيار مستحضرات ذات تركيز مرتفع، إذ يُنصح بالبدء بتركيز منخفض واستخدامه مرتين أسبوعياً، ثم زيادة عدد المرات تدريجياً وفق قدرة البشرة على تحمّله.كذلك، قد يؤدي وضع كميات كبيرة منه إلى تهيّج الجلد، فيما تكفي كمية بحجم حبة البازلاء لتغطية الوجه بالكامل. ويُفضّل تطبيقه مساءً على بشرة نظيفة وجافة، مع استخدام مرطب لطيف للحد من الجفاف.ويُنصح أيضاً بتجنب الجمع بين الريتينول والمقشرات القوية أو أحماض التقشير، مثل الجليكوليك والساليسيليك، خصوصاً في بداية الاستخدام، لتفادي زيادة الاحمرار والتقشر.ويُعد استعمال واقي الشمس خلال النهار، بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، خطوة أساسية ضمن روتين العناية بالبشرة، مع ضرورة التحلي بالصبر، إذ قد يستغرق ظهور نتائج الريتينول عدة أسابيع أو أشهر.وفي حال ظهور احمرار مستمر أو حرقة أو تقشر شديد، يُنصح بالتوقف مؤقتاً عن استخدامه، واستشارة طبيب الجلد عند حدوث ألم شديد أو تورم. كما يجب تجنب الريتينول أثناء الحمل، واستشارة الطبيب بشأن استخدامه خلال الرضاعة.