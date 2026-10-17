باكية على المسرح... مايلي سايرس تودّع دوللي بارتون بكلمات مؤثرة

لم تتمالك الأميركية دموعها خلال حفلها في قاعة " بول" في ، بعدما استحضرت ذكرياتها مع عرّابتها ونجمة موسيقى الكانتري الراحلة ، في لحظة عاطفية عبّرت فيها عن اشتياقها إليها وإيمانها بأن العلاقة التي جمعتهما ستبقى مستمرة رغم الموت.

وبحسب موقع "InStyle"، أقامت حفلها في 16 تشرين الأول، في أول عرض كامل لها على المسرح منذ نحو أربع سنوات. وخلال الحفل، توقفت للحديث عن بارتون، التي توفيت في آب الماضي عن عمر 80 عاماً، واستعادت ذكرى جمعت بينهما في المكان نفسه.

وروت سايرس أنها حضرت ذات مرة حفلاً لبارتون في هوليوود بول، وطلبت منها أن تسمح لها بمتابعة من بين الجمهور، من دون الصعود إلى المسرح للمشاركة في الغناء. ورغم موافقة بارتون، فوجئت سايرس بأنها افتتحت الحفل بأغنية "The Best of Both Worlds"، شارة مسلسل "Hannah Montana" الذي اشتهرت فيه سايرس.

وقالت المغنية إنها باتت تشعر بوجود بارتون إلى جانبها بصورة أقوى مما كانت تشعر به عندما كانت على قيد الحياة، مضيفة أن استعادة تلك الذكرى ومشاركتها مع الجمهور جعلتها أكثر قيمة بالنسبة إليها.

وأضافت، وهي تحبس دموعها: "أنا ودوللي أبديتان، ولا شيء في هذه الحياة يمكن أن يفرقنا، وسأراها مجدداً، ولا أستطيع الانتظار لأنني أفتقدها".

وبعد كلماتها المؤثرة، أدت سايرس أغنية "Jolene"، إحدى أشهر أغنيات بارتون التي صدرت عام 1973، فيما ظهرت صورة النجمة الراحلة خلفها على المسرح.

كما حملت سايرس صورة لبارتون داخل إطار على شكل قلب، في لفتة أخرى لتكريمها خلال الأمسية.

وتعود العلاقة بين النجمتين إلى سنوات طويلة، إذ كانت بارتون صديقة مقرّبة من والد سايرس، ، وأصبحت عرّابة ابنته عند ولادتها عام 1992. واستمرت العلاقة بينهما طوال مسيرة مايلي الفنية، كما ظهرت بارتون في مسلسل "Hannah Montana" بدور العمة .

وكانت سايرس قد نشرت بعد وفاة بارتون رسالة وداع، تحدثت فيها عن خصوصية اللحظات التي جمعتهما بعيداً من الأضواء، مؤكدة أن ذكرياتها معها ستبقى مصدر قوة وإلهام لها.

وجاء الحفل بالتزامن مع عودة سايرس إلى العروض الحية وإطلاق ألبومها العاشر "Bass Persuades"، في مرحلة جديدة من مسيرتها الفنية، اختارت أن تستهلها باستحضار واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في حياتها.