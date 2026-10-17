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المرأة

بمليون تذكرة.. فنانة تنهي جولتها في أميركا الشمالية

Lebanon 24
17-10-2026 | 23:00
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بمليون تذكرة.. فنانة تنهي جولتها في أميركا الشمالية
بمليون تذكرة.. فنانة تنهي جولتها في أميركا الشمالية photos 0
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اختتمت النجمة الكولومبية كارول جي المرحلة الأميركية الشمالية من جولتها العالمية "Viajando por el Mundo Tropitour"، بعدما باعت أكثر من مليون تذكرة في الولايات المتحدة وكندا، واحتفلت بهذه المحطة بإصدار فيديو مصوّر مباشرة لأغنيتها "BbY WOW".

وبحسب موقع "Semana"، أقامت المغنية حفل ختام الجولة في مدينة دالاس بولاية تكساس في 15 تشرين الأول، بعد سلسلة حفلات في ملاعب كبرى، بينها ملعب MetLife في نيوجيرسي، وSoFi في لوس أنجلوس، وSoldier Field في شيكاغو.

وصدر الفيديو الجديد لأغنية "BbY WOW" من تسجيل حيّ خلال حفل كارول جي في ملعب MetLife، حيث شاركها على المسرح الفنانان الإسبانيان Judeline وRusowsky، إلى جانب المنتج الموسيقي Tainy.

ويتضمن العمل مشاهد من الأداء أمام الجمهور، فضلاً عن لقطات من الكواليس والتدريبات التي سبقت الحفل.

وبحسب التقرير، عادَت الأغنية إلى المركز الأول في قائمتي "Billboard Global 200" و"Billboard Global Excl. U.S."، مسجلةً خمسة أسابيع في صدارة كل منهما. كما أمضت أكثر من شهر ونصف في المركز الأول على قائمة Spotify العالمية.

ويأتي هذا النجاح بالتزامن مع موسم الجوائز الموسيقية، إذ تدخل كارول جي مرحلة الترشيحات لجوائز "Latin Grammy"، وسط حضور متزايد لها في المنافسة المرتبطة بجوائز "Grammy".

وبعد فترة استراحة، تستأنف كارول جي جولتها في أميركا اللاتينية، انطلاقاً من مدينة مونتيري المكسيكية في 6 تشرين الثاني، قبل أن تعود إلى كولومبيا لإحياء ثلاث حفلات متتالية في ملعب "إل كامبين" في بوغوتا أيام 4 و5 و6 كانون الأول.

ومن المقرر أن تواصل جولتها خلال عام 2027 في محطات أخرى بأميركا اللاتينية وأوروبا.

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