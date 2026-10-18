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المرأة

تايلور سويفت وكيم كارداشيان تتصدران حفل "متحف الأكاديمية" في لوس أنجلوس

Lebanon 24
18-10-2026 | 03:09
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تايلور سويفت وكيم كارداشيان تتصدران حفل متحف الأكاديمية في لوس أنجلوس
تايلور سويفت وكيم كارداشيان تتصدران حفل متحف الأكاديمية في لوس أنجلوس photos 0
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اجتمع عدد كبير من نجوم السينما والغناء والموضة في لوس أنجلوس، خلال النسخة السادسة من حفل متحف الأكاديمية السينمائية، فيما تصدرت تايلور سويفت وكيم كارداشيان أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء.
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وأقيم الحفل في متحف الأكاديمية لفنون وعلوم الصور المتحركة، بهدف دعم رسالته في توثيق تاريخ السينما والحفاظ على تراثها.
Academy Museum 6th Annual Gala in Partnership with Rolex


وشاركت كارداشيان في المناسبة إلى جانب شقيقتها عارضة الأزياء كيندال جينر، فيما ضمت قائمة الحاضرات سابرينا كاربنتر وديمي مور وتشارليز ثيرون وجيسيكا ألبا وباميلا أندرسون وكيت هدسون وبريانكا شوبرا وصوفيا فيرغارا وجيمي لي كورتيس.
تايلور سويفت وكيم كارداشيان وجها لوجه على السجادة الحمراء.. ليلة استثنائية في لوس أنجلوس - صورة 3


ومن النجوم الرجال، حضر الممثل المصري الأميركي رامي مالك، إلى جانب أندرو غارفيلد وجاكوب إلوردي وأدريان برودي وألكسندر سكارسغارد وإيدي ريدماين وأنتوني ماكي وجعفر جاكسون.

كما شهدت الأمسية ظهور عدد من الثنائيات الشهيرة، بينها جاستن تيمبرليك وزوجته جيسيكا بيل، وجون ليجند وزوجته كريسي تيغن، والممثلة غابرييل يونيون وزوجها دواين ويد، إضافة إلى جولدي هون وكيرت راسل.
6th Annual Academy Museum Gala - Arrivals


وتولى الرئاسة المشتركة للحفل المخرجان ستيفن سبيلبرغ وروبرت رودريغز والمنتجة كيت كابشو، بمشاركة لجنة استضافة ضمت عدداً من نجوم السينما وصناعها.

وحملت الأمسية طابعاً تكريمياً، إذ مُنح المخرج جون كاربنتر جائزة "Luminary Award" تقديراً لإسهاماته السينمائية، وحصلت تشارليز ثيرون على جائزة "Icon Award"، فيما نال كولمان دومينغو جائزة "Vantage Award".

ويُعد الحفل من أبرز المناسبات السنوية في هوليوود، إذ يجمع نجوم صناعة الترفيه ويخصص عائداته لدعم برامج المتحف ومعارضه وأنشطته المرتبطة بتاريخ الفن السابع.
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