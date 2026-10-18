تايلور سويفت وكيم كارداشيان تتصدران حفل "متحف الأكاديمية" في لوس أنجلوس

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وأقيم الحفل في متحف الأكاديمية لفنون وعلوم الصور المتحركة، بهدف دعم رسالته في توثيق تاريخ السينما والحفاظ على تراثها.وشاركت كارداشيان في المناسبة إلى جانب شقيقتها عارضة الأزياء كيندال جينر، فيما ضمت قائمة الحاضرات سابرينا كاربنتر وديمي مور وتشارليز ثيرون وجيسيكا ألبا وباميلا أندرسون وكيت هدسون وبريانكا شوبرا وصوفيا فيرغارا وجيمي لي كورتيس.ومن النجوم الرجال، حضر الممثل المصري الأميركي رامي مالك، إلى جانب أندرو غارفيلد وجاكوب إلوردي وأدريان برودي وألكسندر سكارسغارد وإيدي ريدماين وأنتوني ماكي وجعفر جاكسون.كما شهدت الأمسية ظهور عدد من الشهيرة، بينها جاستن تيمبرليك وزوجته جيسيكا بيل، وجون ليجند وزوجته كريسي تيغن، والممثلة غابرييل يونيون وزوجها دواين ويد، إضافة إلى جولدي هون وكيرت راسل.وتولى الرئاسة المشتركة للحفل المخرجان ستيفن سبيلبرغ وروبرت رودريغز والمنتجة كيت كابشو، بمشاركة لجنة استضافة ضمت عدداً من نجوم السينما وصناعها.وحملت الأمسية طابعاً تكريمياً، إذ مُنح المخرج جون كاربنتر جائزة "Luminary Award" تقديراً لإسهاماته السينمائية، وحصلت تشارليز ثيرون على جائزة "Icon Award"، فيما نال كولمان دومينغو جائزة "Vantage Award".ويُعد الحفل من أبرز المناسبات السنوية في هوليوود، إذ يجمع نجوم صناعة الترفيه ويخصص عائداته لدعم برامج المتحف ومعارضه وأنشطته المرتبطة بتاريخ الفن السابع.