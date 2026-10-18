الكونسيلر السائل والكريمي.. أيهما الأفضل للبشرة؟

يُعد الكونسيلر من أساسيات المكياج التي تساعد على إخفاء الهالات السوداء وآثار الحبوب والاحمرار، وتمنح البشرة مظهرًا أكثر تجانسًا. لكن مع تنوع التركيبات المتاحة، قد تحتارين في اختيار النوع المناسب، خاصة بين الكونسيلر السائل والكريمي، اللذين يختلفان في القوام ودرجة التغطية وطريقة التطبيق. Advertisement

ويعتمد الأفضل على طبيعة بشرتكِ، والمنطقة التي ترغبين في تغطيتها، والنتيجة التي تبحثين عنها، سواء كانت إطلالة طبيعية وخفيفة أو تغطية أكثر كثافة لإخفاء العيوب.

الكونسيلر السائل.. خفة واندماج سهل

يتميز الكونسيلر السائل بقوام خفيف يسهل توزيعه ودمجه مع البشرة، كما تتوافر منه تركيبات بدرجات تغطية متفاوتة، من الخفيفة إلى العالية. لذلك، يُعد خيارًا مناسبًا للمكياج اليومي ولمن تفضل الحصول على مظهر طبيعي من دون طبقات كثيفة.

ويمكن تطبيقه باستخدام إسفنجة المكياج أو فرشاة صغيرة أو أطراف الأصابع، مع إمكانية إضافة طبقة أخرى عند الحاجة إلى تغطية أكبر. وتحتوي بعض أنواعه على مكونات مرطبة تناسب البشرة التي تميل إلى الجفاف، بينما تأتي تركيبات أخرى بلمسة مطفية تلائم من يفضلن تقليل اللمعان.

ومن أبرز استخداماته تغطية الهالات تحت ، خصوصًا عند اختيار تركيبة مرنة لا تتجمع بسهولة داخل الخطوط الدقيقة.

الكونسيلر الكريمي.. تغطية مركزة للعيوب

يأتي الكونسيلر الكريمي بقوام أكثر كثافة في كثير من تركيباته، ما يجعله مناسبًا لتغطية التصبغات وآثار الحبوب والاحمرار الموضعي. كما تتوافر منه منتجات بدرجات مختلفة من التغطية، بحسب تركيبته وطريقة استخدامه.

ويُفضل تطبيقه بكميات صغيرة على المنطقة المطلوبة، ثم دمج أطرافه جيدًا للحصول على نتيجة متجانسة مع بقية البشرة. فالإفراط في استخدامه قد يجعل المكياج يبدو ثقيلًا، كما قد يؤدي إلى تجمع المنتج داخل الخطوط الدقيقة، خاصة في منطقة أسفل العين.

لذلك، يناسب الكونسيلر الكريمي من تبحث عن تغطية مركزة، بشرط اختيار تركيبة تتلاءم مع طبيعة بشرتها وتحضيرها جيدًا قبل التطبيق.

أيهما أفضل لتغطية الهالات السوداء؟

يتوقف الاختيار على درجة الهالات وطبيعة المنطقة المحيطة بالعين. فالكونسيلر السائل غالبًا ما يكون مناسبًا للاستخدام اليومي، بفضل سهولة دمجه وإمكانية الحصول على تغطية خفيفة أو متوسطة من دون إبراز الخطوط الدقيقة.

أما الكونسيلر الكريمي، فقد يكون خيارًا جيدًا عندما تكون الهالات واضحة وتحتاج إلى تغطية أكبر، لكن من الأفضل استخدام كمية محدودة ودمجها بعناية.

وفي الحالتين، يساعد ترطيب منطقة أسفل العين واختيار درجة مناسبة على تحسين النتيجة النهائية. وإذا كانت الهالات مائلة إلى الأزرق أو البنفسجي أو البني، فقد يفيد استخدام مصحح لوني مناسب قبل وضع الكونسيلر.

أفضل كونسيلر للبشرة الدهنية

إذا كانت بشرتكِ دهنية، فاختاري تركيبة ثابتة تتناسب مع طبيعة بشرتكِ ولا تزيد اللمعان بصورة مزعجة. وقد يكون الكونسيلر السائل بلمسة مطفية خيارًا عمليًا، خصوصًا للمناطق التي تفرز الدهون بكثرة.

ويمكنكِ الاستعانة بالكونسيلر الكريمي لتغطية البقع وآثار الحبوب بصورة موضعية، مع الحرص على دمجه جيدًا وتثبيته بكمية خفيفة من البودرة عند الحاجة.

ولا يعتمد نجاح المكياج على نوع الكونسيلر وحده، بل يتأثر أيضًا بتركيبة كريم الأساس ومستحضرات العناية المستخدمة قبله.

أفضل كونسيلر للبشرة الجافة

تحتاج البشرة الجافة إلى تركيبة لا تبرز القشور أو تمنح الجلد مظهرًا متشققًا. لذلك، قد يكون الكونسيلر السائل المرطب مناسبًا، خاصة عند تحضير البشرة باستخدام مرطب ملائم وتركه حتى تمتصه البشرة قبل وضع المكياج.

ويمكن استخدام الكونسيلر الكريمي أيضًا، شرط اختيار تركيبة مرنة وتطبيقها بطبقة رقيقة فوق بشرة مرطبة جيدًا. أما إذا كانت البشرة شديدة الجفاف، فمن الأفضل تجنب التركيبات التي تبرز القشور أو تتكتل مع مرور الوقت.

لتغطية التصبغات وآثار الحبوب

عندما يكون الهدف إخفاء آثار الحبوب أو البقع الداكنة، قد تحتاجين إلى كونسيلر ذي تغطية عالية، سواء كان سائلًا أو كريميًا. ويُفضل وضع كمية صغيرة مباشرة على العلامة المراد تغطيتها، ثم دمج الحواف فقط حتى لا تفقد المنطقة التغطية المطلوبة.

أما العيوب البسيطة والاحمرار الخفيف، فقد يكفيهما استخدام كونسيلر سائل بطبقة رقيقة للحصول على مظهر طبيعي.

كيف تختارين درجة الكونسيلر المناسبة؟

اختيار اللون الصحيح لا يقل أهمية عن اختيار القوام، ويمكنكِ الاستعانة بهذه الإرشادات:

لإخفاء الحبوب والتصبغات: اختاري درجة قريبة من لون بشرتكِ، حتى لا تبدو المناطق المغطاة أفتح من بقية الوجه.

اختاري درجة قريبة من لون بشرتكِ، حتى لا تبدو المناطق المغطاة أفتح من بقية الوجه. لتفتيح منطقة تحت العين: يمكنكِ اختيار درجة أفتح قليلًا من لون بشرتكِ، مع تجنب الدرجات الفاتحة جدًا التي قد تمنح المنطقة مظهرًا رماديًا.

يمكنكِ اختيار درجة أفتح قليلًا من لون بشرتكِ، مع تجنب الدرجات الفاتحة جدًا التي قد تمنح المنطقة مظهرًا رماديًا. للهالات الملونة: قد يساعد المصحح اللوني المناسب على تعديل لون الهالات قبل تطبيق الكونسيلر.

خطوات بسيطة للحصول على نتيجة طبيعية

للحصول على أفضل نتيجة، ابدئي بترطيب البشرة واستخدام كمية صغيرة من الكونسيلر على المناطق التي تحتاج إلى تغطية. ادمجي المنتج بلطف، مع التركيز على الحواف حتى ينسجم مع لون البشرة، ثم أضيفي طبقة أخرى عند الضرورة بدلًا من وضع كمية كبيرة منذ البداية.

وفي منطقة أسفل العين، احرصي على عدم الإفراط في المنتج لتقليل احتمال تجمعه داخل الخطوط الدقيقة. ويمكن استخدام القليل من البودرة لتثبيت المكياج، وفقًا لطبيعة البشرة والتركيبة المستخدمة.

في النهاية، لا توجد تركيبة واحدة تناسب الجميع؛ فالكونسيلر السائل يتميز بسهولة الدمج وخيارات التغطية المتنوعة، بينما قد يوفر الكريمي تغطية مركزة للعيوب التي تحتاج إلى إخفاء أوضح. اختاري النوع الذي يلائم بشرتكِ واحتياجاتكِ، وامنحي الأولوية للتركيبة المريحة والنتيجة الطبيعية بدلًا من الاعتماد على القوام وحده.