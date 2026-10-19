في مباراة كرم قدم.. تايلور سويفت تشجع زوجها ترافيس كيلسي

وشوهدت سويفت، البالغة من العمر 36 عاماً، في مقصورة خاصة برفقة إستي هايم وكيتلين كلارك، في ظهور هو الثالث لها في إحدى مباريات فريق "تشيفس" هذا الموسم.وكانت النجمة العالمية قد أحيت حفلاً غنائياً في حفل " الموسيقى" في لوس أنجلوس خلال الليلة السابقة ليوم المباراة، وفق مجلة "بيبول".ودخل ترافيس كيلسي وفريقه "تشيفز" مباراة "تشارجرز" دون هزيمة، متصدرين بذلك ترتيب فرق القسم من مؤتمر الأمريكية.وأظهر مقطع فيديو، تمت مشاركته على منصة "إكس"، المغنية وهي داخل جناح خاص، مرتديةً كنزةً حمراء بياقة عالية، ونسّقتها مع أحمر شفاه باللون الأحمر الذي بات يُعدّ جزءاً من إطلالتها المعهودة. وبدت في المقطع وهي تتحدث بحماس مع المحيطين بها وتعانقهم.وأظهرت صورةٌ نُشرت على المنصة ذاتها المغنيةَ وهي تصفق بيديها، بينما كانت تقف إلى جانب كل من هايم (40 عاماً) وكلارك (24 عاماً).كما عانقت نجمة البوب العالمية دونا كيلسي والدة ترافيس البالغة من العمر 74 عاماً، عناقاً حاراً، بينما كانت كلارك تراقبهما وهي تبتسم. (إرم نيوز)