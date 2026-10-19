تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بعد الأربعين.. هل تعيد المكملات الغذائية الشباب إلى النساء؟

Lebanon 24
19-10-2026 | 11:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد الأربعين.. هل تعيد المكملات الغذائية الشباب إلى النساء؟
بعد الأربعين.. هل تعيد المكملات الغذائية الشباب إلى النساء؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر خبراء من الانسياق وراء الإعلانات التي تروّج للمكملات الغذائية المخصصة للنساء بعد الأربعين، خصوصاً تلك التي تعد باستعادة الشباب وتحقيق التوازن الهرموني وتخفيف أعراض انقطاع الطمث، مؤكدين أن كثيراً من هذه المنتجات يفتقر إلى أدلة علمية تثبت فعاليته.
 
وكشفت مراجعة أجرتها مجلة "ويتش" البريطانية على 26 مكملاً غذائياً مخصصاً للنساء في هذه المرحلة العمرية أن أياً منها لم يستوفِ معايير التوصية به منتجاً متخصصاً، فيما تبيّن أن بعض التركيبات لا تختلف كثيراً عن الفيتامينات التقليدية، رغم ارتفاع أسعارها.
Advertisement
 
وأشارت المراجعة إلى أن بعض النساء قد يدفعن أكثر من 20 ضعف السعر مقابل منتجات تحمل تسميات مرتبطة بانقطاع الطمث، من دون ضمان الحصول على فوائد إضافية.
 
وأوضح مختصون أن الكالسيوم وفيتامين "د" يساعدان في الحفاظ على صحة العظام، لكنهما لا يعالجان أعراض انقطاع الطمث. كما أن الأدلة العلمية على فعالية بعض المكملات العشبية، مثل الصويا والبرسيم الأحمر والكوهوش الأسود، في تخفيف الهبات الساخنة واضطرابات النوم، لا تزال محدودة أو متضاربة.
 
مواضيع ذات صلة
للنساء بعد سن الأربعين.. 5 عادات يومية قد تضر بصحة الكلى
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الأربعين.. هل يكفي المشي لحماية عظامك؟
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سن الأربعين...20 خطأ في العناية بالبشرة
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر نوع الحليب على نمو الطفل؟ إليك أبرز الفروقات الغذائية
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

البريطانية

البريطاني

العمري

التركي

الترك

العلم

الحص

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-20
Lebanon24
03:44 | 2026-10-20
Lebanon24
02:00 | 2026-10-20
Lebanon24
01:13 | 2026-10-20
Lebanon24
23:00 | 2026-10-19
Lebanon24
16:00 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24