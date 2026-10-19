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قبل ارتداء فستان الزفاف.. أطعمة يُنصح بتناولها وأخرى بتجنبها

Lebanon 24
19-10-2026 | 14:00
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قبل ارتداء فستان الزفاف.. أطعمة يُنصح بتناولها وأخرى بتجنبها
قبل ارتداء فستان الزفاف.. أطعمة يُنصح بتناولها وأخرى بتجنبها photos 0
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يساعد اختيار الأطعمة المناسبة يوم الزفاف على الحفاظ على طاقة العروس وتركيزها، وتجنّب الشعور بالتعب أو الانتفاخ خلال ساعات الاحتفال الطويلة.
 
ويُنصح ببدء اليوم بوجبة إفطار متوازنة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة، مثل البيض والشوفان والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، للمساعدة على توفير الطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول.
 
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كما تُعدّ الفواكه والمكسرات والزبادي خيارات مناسبة للوجبات الخفيفة، فيما تساعد وجبة غداء معتدلة تضم البروتين والخضراوات على الحفاظ على النشاط من دون الشعور بالثقل.
 
ويُفضّل تجنّب الإفراط في الأطعمة الدسمة والمالحة والمشروبات الغازية، خصوصاً لدى من يعانون الانتفاخ أو اضطرابات الهضم، مع الحرص على شرب الماء بانتظام وعدم المبالغة في تناول القهوة ومشروبات الطاقة.
 
ويؤكد مختصون أن الامتناع عن الطعام بهدف تجنّب الانتفاخ قد يؤدي إلى التعب والدوخة، لذلك يبقى تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، واختيار أطعمة مألوفة للجسم، من أفضل الطرق للحفاظ على الراحة والنشاط طوال يوم الزفاف.
 
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