تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

هل انتهى عصر الحقائب الفاخرة؟.. الأثرياء يعيدون حساباتهم

Lebanon 24
19-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل انتهى عصر الحقائب الفاخرة؟.. الأثرياء يعيدون حساباتهم
هل انتهى عصر الحقائب الفاخرة؟.. الأثرياء يعيدون حساباتهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد سوق الحقائب الفاخرة تحولاً في سلوك المستهلكين، بعدما دفعت الزيادات المتواصلة في الأسعار المشترين إلى إعادة تقييم مشترياتهم، فلم يعد اسم العلامة التجارية وحده كافياً لتبرير إنفاق آلاف الدولارات على حقيبة واحدة.
 
وبحسب شركة الاستشارات "بين آند كومباني"، تراجعت مبيعات السلع الفاخرة الشخصية عالمياً خلال عام 2025، فيما خسرت السوق ما بين 60 و70 مليون مستهلك خلال عامين، وسط تزايد الحذر في الإنفاق.
Advertisement
 
وبات المشترون يركزون على جودة المواد ودقة التصنيع والتصميم ومدى احتفاظ الحقيبة بقيمتها عند إعادة بيعها، بدلاً من الاكتفاء بشهرة العلامة التجارية.
 
وفي الصين، كشف استطلاع أن 37% من المستهلكين الأثرياء يعتزمون زيادة إنفاقهم على مستحضرات التجميل الفاخرة، مقابل 4% فقط يخططون لزيادة الإنفاق على السلع الجلدية، ومنها الحقائب.
 
كما يتزايد الاهتمام بالحقائب الفاخرة المستعملة والتصاميم القديمة والنادرة، التي قد توفر قيمة أفضل أو تتميز عن المنتجات الجديدة.
 
ورغم هذه التحولات، لا يعني ذلك انتهاء عصر الحقائب الفاخرة، إذ تواصل بعض العلامات تحقيق نمو في مبيعاتها، لكن المستهلكين باتوا أكثر تدقيقاً في القيمة الفعلية للمنتج قبل دفع ثمنه.
 
مواضيع ذات صلة
ضرائب الصين تضغط على سوق السلع الفاخرة عالمياً
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تحمل Power Bank في حقيبتك؟ قواعد الطيران تتشدد
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انتهى زمن "الستة الكبار" في الدوري الإنكليزي الممتاز؟
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان العراقي يصوّت على استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

جميل ال

العلا

مشتري

الصين

ترين

كومب

زايد

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-20
Lebanon24
03:44 | 2026-10-20
Lebanon24
02:00 | 2026-10-20
Lebanon24
01:13 | 2026-10-20
Lebanon24
23:00 | 2026-10-19
Lebanon24
14:00 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24