فحص عيون الأطفال من الولادة إلى المدرسة... دليل الأهل للكشف المبكر

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مع العودة إلى المدارس، تبرز أهمية التأكد من سلامة نظر الأطفال، إذ تؤدي الرؤية دورًا أساسيًا في اكتساب المعرفة ومتابعة الدروس والقراءة والكتابة. وقد تمر بعض مشكلات النظر من دون أن يلاحظها الأهل، خصوصًا عندما لا يستطيع الطفل الصعوبات التي يواجهها، ما يجعل الفحص الدوري خطوة مهمة للكشف المبكر عنها.وتشمل أبرز المشكلات التي يمكن اكتشافها من خلال فحوصات النظر قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم، إضافة إلى الحول وكسل ، وهي حالات قد تؤثر في تطور الرؤية إذا لم تُشخّص وتُعالج في الوقت المناسب.كيف يؤثر ضعف النظر في الطفل؟لا تقتصر انعكاسات مشكلات النظر على صعوبة رؤية الأشياء بوضوح، بل قد تمتد إلى الحياة المدرسية وقدرة الطفل على التركيز ومتابعة الأنشطة التعليمية.فقد يجد الطفل صعوبة في قراءة ما يُكتب على السبورة أو متابعة النصوص في الكتب، وقد يواجه تحديات في إنجاز واجباته المدرسية. وفي بعض الحالات، قد يُفسَّر تراجع الأداء الدراسي أو تشتت الانتباه على أنه مشكلة سلوكية، في حين يمكن أن يكون ضعف النظر أحد العوامل المساهمة.كذلك، يساعد الفحص المبكر على اكتشاف كسل العين، الذي قد ينتج عن الحول أو اختلاف درجة النظر بين العينين أو مشكلات أخرى تعيق تطور الرؤية. ويُعدّ التدخل المبكر مهمًا للحد من خطر استمرار ضعف البصر.ما العلامات التي تستدعي الانتباه؟قد لا يشكو الطفل صراحةً من ضعف النظر، لذلك من المهم مراقبة سلوكه، ولا سيما أثناء القراءة أو مشاهدة الأشياء البعيدة.ومن العلامات التي تستدعي التقييم:* تقريب الكتب أو الأجهزة الإلكترونية كثيرًا من الوجه.* إمالة الرأس أو تضييق العينين لمحاولة الرؤية بوضوح.* فرك العينين بصورة متكررة.* صعوبة رؤية السبورة أو متابعة الدروس.* ظهور حول أو عدم تناسق حركة العينين.* الشكوى المتكررة من الصداع أو التعب أثناء القراءة.ولا تعني هذه العلامات بالضرورة وجود مشكلة في النظر، لكنها تستدعي تقييمًا مناسبًا إذا تكررت أو استمرت.فحوصات النظر من الولادة إلى سن المدرسةتختلف طبيعة فحص العيون بحسب عمر الطفل ومرحلة نموه، إذ تبدأ متابعة صحة العين منذ الولادة وتستمر خلال سنوات الدراسة.حديثو الولادة: يُفحص المظهر العام للعينين، واستجابة الحدقتين، والمنعكس الأحمر الذي يساعد على اكتشاف بعض المشكلات التي تحتاج إلى تقييم إضافي.من 6 إلى 12 شهرًا: تُتابع حركة العينين واستقامتهما، إلى جانب تطور الوظائف البصرية خلال الزيارات الطبية الدورية.من سنة إلى 3 سنوات: يمكن استخدام أجهزة وتقنيات فحص متخصصة للكشف عن عوامل الخطر المرتبطة بكسل العين وبعض اضطرابات الرؤية، حتى عندما يصعب على الطفل التعاون مع اختبارات النظر التقليدية.من 3 إلى 5 سنوات: يُنصح بفحص حدة البصر عندما يصبح الطفل قادرًا على الاستجابة للاختبارات المناسبة لعمره، مع إحالة الحالات التي تظهر فيها مؤشرات على الحول أو ضعف النظر إلى طبيب العيون.من 5 سنوات فما فوق: تستمر متابعة حدة البصر واستقامة العينين خلال المرحلة المدرسية، مع تكرار الفحوصات وفقًا للنتائج والتوصيات الطبية. ويبرز قصر النظر في هذه المرحلة باعتباره إحدى المشكلات التي قد تظهر أو تتطور خلال سنوات الدراسة.من يحتاج إلى فحص شامل للعيون؟يحتاج الطفل إلى تقييم شامل لدى طبيب العيون إذا لم يجتز فحص النظر الأولي، أو كانت نتائجه غير حاسمة، أو ظهرت عليه علامات تشير إلى وجود اضطراب بصري.وتزداد أهمية المتابعة لدى الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي لبعض أمراض العيون، أو يعانون حالات صحية أو نمائية قد تزيد من خطر مشكلات الرؤية. كما يُنصح بتقييم النظر عند الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع علامات تشير إلى ضعف البصر.لا ينبغي انتظار تراجع التحصيل الدراسي أو ظهور شكاوى واضحة لبدء الاهتمام بصحة عيون الأطفال. فالفحوصات المناسبة لكل مرحلة عمرية تساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا، وتحديد الحالات التي تحتاج إلى علاج أو متابعة، بما يدعم نمو الرؤية ويمنح الطفل فرصة أفضل للتعلم وممارسة أنشطته اليومية.