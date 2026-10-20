كيف تؤثر خسارة الوزن على البشرة؟

قد تلاحظين بعض التغيّرات في مظهر بشرتك خلال رحلة خسارة الوزن الزائد، إذ لا تقتصر آثار فقدان الكيلوغرامات على شكل الجسم فحسب، بل قد تمتد أيضاً إلى صحة الجلد ومظهره ومرونته. لذلك، من المهم الانتباه إلى احتياجات البشرة خلال هذه المرحلة، واتخاذ الخطوات اللازمة للمحافظة على نضارتها وحيويتها.

كيف تتأثر البشرة بخسارة الوزن؟

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على الرغم من الفوائد الصحية التي تحققها خسارة الوزن، فإنها قد تترافق أحياناً مع بعض التغيّرات غير المرغوب فيها على مستوى البشرة، ومن أبرزها:

ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

زيادة ترهل الجلد ووضوحه.

فقدان البشرة امتلاءها وإشراقها المعتاد.

ظهور البشرة بمظهر أكبر سناً.

ما أسباب تغيّر البشرة بعد خسارة الوزن؟

ترتبط التغيّرات التي قد تطرأ على البشرة خلال خسارة الوزن بمجموعة من العوامل البيولوجية والفيزيولوجية الطبيعية. وتشير الإحصائيات الواردة في التقرير الأصلي إلى أن شخصاً واحداً من كل أربعة أشخاص يلاحظ تغيّرات سلبية واضحة في بشرة الوجه بعد فقدان الوزن.

وفي ما يلي أبرز الأسباب التي قد تفسّر هذه التغيّرات:

1. انخفاض الدهون الموجودة تحت الجلد

عندما يفقد الجسم الوزن الزائد، تتراجع كمية الدهون المخزّنة في مناطق مختلفة منه، بما في ذلك الدهون الموجودة مباشرة تحت سطح الجلد.

وقد يؤدي انخفاض هذه الدهون إلى تراجع امتلاء الوجه، فتبدو البشرة أقل حيوية، وقد يظهر عليها الشحوب والتعب بصورة أوضح.

2. نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية

قد يؤثر عدم الحصول على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية في صحة البشرة ومظهرها.

فعندما يفتقر إلى التنوع والتوازن، أو يعتمد على عدد محدود من الوجبات والأطعمة، قد لا يحصل الجسم على المغذيات الضرورية للحفاظ على صحة الجلد. ونتيجة لذلك، يمكن أن تبدو البشرة جافة وباهتة، وأن تفقد جزءاً من إشراقها المعتاد.

3. تراجع الكولاجين والإيلاستين

قد ترتبط خسارة كميات كبيرة من الوزن خلال فترة معينة بتغيّرات تؤثر في بنية الجلد ومرونته، خصوصاً مع تراجع قدرة البشرة على التكيّف مع انخفاض حجم الأنسجة الدهنية تحتها.

ويُعد الكولاجين والإيلاستين من المكونات الأساسية التي تساعد على الحفاظ على تماسك الجلد ومرونته. وعندما تتأثر هذه الخصائص، قد يصبح الترهل أكثر وضوحاً، لا سيما بعد فقدان الوزن بكميات كبيرة.

هل تستدعي هذه التغيّرات القلق؟

قد تشعرين بالانزعاج عند ملاحظة التجاعيد أو ترهل البشرة بعد خسارة الوزن، خصوصاً عندما تترافق هذه التغيّرات مع شعورك بالإنجاز نتيجة الوصول إلى وزن أكثر ملاءمة لصحتك.

لكن ظهور بعض التغيّرات في الجلد خلال هذه المرحلة لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، إذ يمكن أن تتأثر البشرة بتقلّبات الوزن، كما تتأثر بقية أنسجة الجسم.

ومع ذلك، من الأفضل استشارة طبيب مختص أو أخصائي جلدية لتقييم حالة البشرة وتحديد احتياجاتها، والتعرّف على الخيارات المتاحة للحد من الترهّل أو معالجة التغيّرات التي قد تظهر خلال رحلة خسارة الوزن.

نصائح للحفاظ على صحة البشرة أثناء خسارة الوزن

تبدأ العناية بالبشرة منذ بداية رحلة فقدان الوزن، ولا يُنصح بانتظار ظهور علامات الترهل أو التجاعيد قبل الاهتمام بها. ويشير التقرير الأصلي إلى أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص كان سيتخذ إجراءات وقائية لحماية بشرته لو كان على دراية مسبقة بالتأثيرات المحتملة لخسارة الوزن على الجلد.

وللحد من هذه التأثيرات، يمكن اتباع النصائح التالية:

1. ابدئي العناية ببشرتك مبكراً

احرصي على الاهتمام ببشرتك بالتزامن مع بدء خطة خسارة الوزن، بدلاً من الانتظار حتى تلاحظي تغيّرات واضحة في مظهرها. فالعناية المنتظمة تساعد على الحفاظ على صحة الجلد خلال هذه المرحلة.

2. استشيري طبيباً مختصاً

يمكن للطبيب المختص تقييم حالة بشرتك، وتحديد العوامل التي قد تؤثر فيها، ومساعدتك على اختيار الوسائل المناسبة للعناية بها، خصوصاً تخططين لخسارة كمية كبيرة من الوزن.

3. اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً

تحتاج البشرة، مثل بقية أعضاء الجسم، إلى تغذية سليمة للحفاظ على صحتها. لذلك، احرصي على اتباع نظام غذائي متنوع يوفر الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

كما يُفضّل تجنّب الأنظمة الغذائية القاسية أو غير المتوازنة التي قد تحرم الجسم من المغذيات الضرورية.

4. حافظي على روتين مناسب للعناية بالبشرة

يساعد ترطيب البشرة بانتظام واختيار مستحضرات تتناسب مع طبيعتها واحتياجاتها على الحد من الجفاف والحفاظ على مظهرها الصحي.

ومن المهم أيضاً تجنّب استخدام المنتجات أو الوصفات العشوائية، إذ قد تسبب بعض المستحضرات غير المناسبة تهيّج البشرة أو تفاقم مشكلاتها.

5. تعرّفي على العلاجات المتاحة عند الحاجة

في بعض الحالات، قد يقترح الطبيب علاجات تستهدف تحسين تماسك الجلد ومرونته أو تحفيز إنتاج الكولاجين. ويعتمد اختيار العلاج المناسب على حالة البشرة ودرجة الترهل والنتائج المتوقعة، لذلك ينبغي تحديده بالتشاور مع المختص.

لا تقتصر رحلة خسارة الوزن الصحية على الوصول إلى الرقم المطلوب على الميزان، بل تشمل أيضاً الاهتمام بالتغذية وصحة الجلد والعناية بالجسم بصورة متكاملة. ويساعد الانتباه المبكر إلى احتياجات البشرة على التعامل مع التغيّرات المحتملة بوعي، واختيار الحلول المناسبة للحفاظ على نضارتها ومرونتها.