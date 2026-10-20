مع تغيّر الطقس.. 5 أقنعة منزلية للعناية بالبشرة في الخريف

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قد تترك تقلّبات الطقس مع بداية الخريف آثارها على البشرة، فتبدو أقل نضارة أو تصبح أكثر عرضة للجفاف والتقشّر، خصوصًا مع تغيّر درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة. وفي هذه الفترة، يصبح الاهتمام بترطيب البشرة واختيار المنتجات اللطيفة عليها أمرًا أساسيًا للحفاظ على نعومتها.وإلى جانب مستحضرات العناية اليومية، تلجأ بعض النساء إلى خلطات منزلية تعتمد على مكوّنات متوافرة في المطبخ، مثل الشوفان والعسل والأفوكادو، بهدف منح البشرة مزيدًا من الترطيب والنعومة. لكن من المهم الانتباه إلى أن المكوّنات الطبيعية قد تسبّب الحساسية أيضًا، وأن فعاليتها تختلف بحسب طبيعة البشرة.مكوّنات منزلية يمكن الاستعانة بها للعناية بالبشرة1) اليقطين والعسل لنعومة البشرةمع حلول الخريف، يعود اليقطين إلى الواجهة، ليس بوصفه مكوّنًا غذائيًا فحسب، بل أيضًا ضمن بعض وصفات العناية المنزلية. فهو غني بالبيتا كاروتين ومركّبات مضادة للأكسدة، بينما يُستخدم العسل في مستحضرات العناية للمساعدة على الحفاظ على رطوبة البشرة.لتحضير هذا القناع، اهرسي ملعقتين كبيرتين من اليقطين المطهو بعد أن يبرد، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من العسل وامزجيهما جيدًا. ضعي كمية قليلة من الخليط على الوجه لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر.2) الشوفان والموز للتخفيف من الشعور بالجفافقد يكون الشوفان خيارًا مناسبًا للعناية بالبشرة التي تعاني الجفاف أو الحساسية، خصوصًا عند استخدامه مطحونًا وناعمًا، إذ تُعرف بعض مستحضرات الشوفان الغروي بقدرتها على تهدئة الجلد ودعم حاجزه الطبيعي.يمكن تحضير الخليط بهرس نصف موزة ناضجة وإضافة ملعقة كبيرة من الشوفان الناعم، مع القليل من الماء عند الحاجة. يُترك على البشرة لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم يُشطف من دون فرك.3) القهوة والزبادي لتجديد مظهر البشرةتدخل القهوة المطحونة في وصفات التقشير المنزلية، فيما يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك. إلا أن حبيبات القهوة قد تكون خشنة على بشرة الوجه، ولا سيما إذا كانت جافة أو حساسة، لذلك لا يُنصح بفرك الجلد بها.وإذا رغبتِ في تجربة هذا الخليط، يمكن مزج ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي غير المحلّى مع كمية ضئيلة من القهوة ، واختباره على مساحة صغيرة من الجلد أولًا. وفي حال ظهور احمرار أو حرقة، يجب غسل البشرة والتوقف عن استخدامه.4) الرمان والشوفان للعناية بمظهر البشرةيتميّز الرمان بغناه بمضادات الأكسدة، وهي مركّبات تساعد على حماية الخلايا من الأضرار التأكسدية عند تناولها ضمن . أما استخدام عصيره على الوجه، فلا تزال فوائده التجميلية غير مثبتة بما يكفي.لتحضير قناع بسيط، امزجي ملعقة كبيرة من الشوفان الناعم مع كمية قليلة من الماء حتى تحصلي على قوام طري. ويمكن الاكتفاء بهذا الخليط إذا كانت البشرة حساسة، ثم وضعه لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.5) الأفوكادو والكاكاو لمنح البشرة ملمسًا ناعمًايحتوي الأفوكادو على دهون وفيتامين E، ما يجعله من المكوّنات الشائعة في وصفات العناية المنزلية بالبشرة. أما الكاكاو، فيحتوي على مركّبات نباتية مضادة للأكسدة، لكن لا تتوافر أدلة كافية على أن تطبيقه مباشرة على الوجه يمنح فوائد واضحة.لتحضير الخليط، اهرسي ملعقة كبيرة من الأفوكادو الناضج وأضيفي رشة صغيرة من الكاكاو غير المحلّى. ضعي طبقة رقيقة على البشرة لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم اغسلي الوجه جيدًا. ويُفضّل تجنّب هذا القناع إذا كانت البشرة شديدة الحساسية أو سبق أن تفاعلت مع أحد مكوّناته.كيف تحافظين على نضارة بشرتك خلال الخريف؟لا يعتمد الحفاظ على صحة البشرة على الأقنعة وحدها، بل يرتبط أيضًا بالروتين اليومي وطريقة التعامل مع الجلد، خصوصًا عند ظهور علامات الجفاف.- استخدمي مرطّبًا مناسبًا لنوع بشرتك، ويفضّل أن يحتوي على الغليسرين أو السيراميدات.- تجنّبي غسل الوجه بالماء الساخن أو استخدام المنظّفات القاسية.- لا تكثري من التقشير، خصوصًا إذا كانت بشرتك تعاني الاحمرار أو التقشّر.- واظبي على استخدام واقي الشمس، حتى عندما تكون أشعة الشمس أقل حدّة.- اختبري أي خلطة منزلية على منطقة صغيرة قبل تطبيقها على الوجه، وتجنّبي استخدامها على الجلد المتشقق أو المتهيج.قد تمنح الأقنعة المنزلية تجربة بسيطة للعناية بالبشرة، لكن نتائجها ليست مضمونة، ولا تحلّ محلّ مستحضرات الترطيب التي صُمّمت واختُبرت لهذا الغرض. ومع تغيّر الطقس، يبقى الروتين والمنتظم الخيار الأهم للحدّ من الجفاف والحفاظ على بشرة صحية.