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المرأة

رحلت بصمت.. وفاة فنانة قديرة مُعتزلة والسبب لم يُعلن بعد

Lebanon 24
21-10-2026 | 02:04
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رحلت بصمت.. وفاة فنانة قديرة مُعتزلة والسبب لم يُعلن بعد
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توفيت الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد، عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد مسيرة فنية بدأت في سن مبكرة وتركت بصمة في المسرح والتلفزيون والغناء، قبل أن تختار الاعتزال والتفرغ لحياتها الأسرية.
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وحتى الآن، لم يُعلن عن سبب الوفاة كما لم يصدر أي توضيح رسمي يحدد ملابسات رحيلها. 

ويأتي هذا الرحيل ليعيد اسمها إلى الواجهة، بعدما عاشت بعيداً عن الأضواء لسنوات طويلة والاعتزال واختيار الخصوصية والحياة العائلية.

والفنانة الراحلة اسمها الكامل رجاء محمد سالم، ممثلة ومغنية كويتية وُلدت عام 1962، وبدأت مشوارها الفني عام 1978، وهي في السادسة عشرة من عمرها، من خلال مسرحية الأطفال "السندباد البحري"، وشكّلت هذه التجربة بداية حضورها في مجال مسرح الطفل في الكويت، قبل أن تنتقل إلى أعمال تلفزيونية ومسرحية وغنائية متنوعة. وقدمت خلال تلك المرحلة شخصيات ساهمت في ترسيخ اسمها لدى الجمهور، خصوصاً بين الأطفال والعائلات.

ولم تقتصر مشاركاتها على التمثيل، بل امتدت إلى البرامج التربوية والأعمال الغنائية، ما منح تجربتها طابعاً متنوعاً رغم قصر مدتها.



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