تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

السيروم أم المرطب أم واقي الشمس؟ إليكم الترتيب الصحيح للعناية بالبشرة

Lebanon 24
21-10-2026 | 14:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
السيروم أم المرطب أم واقي الشمس؟ إليكم الترتيب الصحيح للعناية بالبشرة
السيروم أم المرطب أم واقي الشمس؟ إليكم الترتيب الصحيح للعناية بالبشرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تقتصر العناية بالبشرة على اختيار المستحضرات المناسبة، بل تشمل أيضاً ترتيب استخدامها لضمان الاستفادة منها والحصول على الترطيب والحماية اللازمين.

ويبدأ الروتين الصباحي بتنظيف البشرة، ثم وضع السيروم الذي يحتوي على مكونات تستهدف احتياجات محددة، مثل الترطيب أو التصبغات أو علامات التقدم في العمر.

بعد ذلك، يُستخدم الكريم المرطب للمساعدة على الاحتفاظ برطوبة البشرة وحماية حاجزها الطبيعي، على أن يكون مناسباً لنوع البشرة، سواء كانت دهنية أو جافة أو حساسة.
Advertisement

أما الخطوة الأخيرة فهي وضع واقي الشمس، ويُنصح باختيار منتج واسع الطيف بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30، مع تجديده بانتظام عند التعرض للشمس.

ويُفضّل ترك وقت قصير بين المستحضرات حتى تستقر على البشرة، مع تجنّب استخدام كميات كبيرة من المكونات النشطة من دون مراعاة توافقها.

وفي المساء، يمكن الاكتفاء بالسيروم والكريم المرطب بعد تنظيف الوجه، وفق احتياجات البشرة وطبيعة المنتجات المستخدمة.
مواضيع ذات صلة
واقي الشمس لا يكفي.. أخطاء صيفية شائعة نرتكبها بحق بشرتنا
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تنظيف فرش المكياج...خطوة أساسية للعناية بالبشرة
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الكافيار للعناية بالبشرة.. هل يستحق لقب الذهب الأسود؟
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة يغفل عنها كثيرون.. لماذا تحتاج الشفاه إلى واقي الشمس؟
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الكريم

أم ال

الحص

هنية

بيرة

بانت

روتي

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:16 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2026-10-21
Lebanon24
10:00 | 2026-10-21
Lebanon24
07:16 | 2026-10-21
Lebanon24
04:35 | 2026-10-21
Lebanon24
02:04 | 2026-10-21
Lebanon24
23:00 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24