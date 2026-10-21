السيروم أم المرطب أم واقي الشمس؟ إليكم الترتيب الصحيح للعناية بالبشرة

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لا تقتصر العناية بالبشرة على اختيار المستحضرات المناسبة، بل تشمل أيضاً ترتيب استخدامها لضمان الاستفادة منها والحصول على الترطيب والحماية اللازمين.ويبدأ الروتين الصباحي بتنظيف البشرة، ثم وضع السيروم الذي يحتوي على مكونات تستهدف احتياجات محددة، مثل الترطيب أو التصبغات أو علامات التقدم في العمر.بعد ذلك، يُستخدم المرطب للمساعدة على الاحتفاظ برطوبة البشرة وحماية حاجزها الطبيعي، على أن يكون مناسباً لنوع البشرة، سواء كانت دهنية أو جافة أو حساسة.أما الخطوة الأخيرة فهي وضع واقي الشمس، ويُنصح باختيار منتج واسع الطيف بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30، مع تجديده بانتظام عند التعرض للشمس.ويُفضّل ترك وقت قصير بين المستحضرات حتى تستقر على البشرة، مع تجنّب استخدام كميات كبيرة من المكونات النشطة من دون مراعاة توافقها.وفي المساء، يمكن الاكتفاء بالسيروم والكريم المرطب بعد تنظيف الوجه، وفق احتياجات البشرة وطبيعة المنتجات المستخدمة.