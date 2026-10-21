3 مكوّنات جديدة في عالم العناية بالبشرة.. ما فوائدها؟

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تتجه صناعة مستحضرات التجميل نحو استخدام مكوّنات تساعد على الحفاظ على توازن البشرة وتعزيز حاجزها الطبيعي، أبرزها "البروبيوتيك" و"البريبايوتيك" و"البوستبايوتيك"، التي تختلف في وظائفها رغم تشابه أسمائها.ويُقصد بـ"البروبيوتيك" الكائنات الدقيقة الحيّة النافعة، التي تُستخدم أو تُدرس في تركيبات العناية بالبشرة لدعم توازن الميكروبات الموجودة على سطحها، والمعروفة باسم "الميكروبيوم".أما "البريبايوتيك"، فهي مكوّنات تساعد على تغذية الميكروبات النافعة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية للبشرة.في المقابل، تشير "البوستبايوتيك" إلى مواد ناتجة عن الكائنات الدقيقة أو مكوّناتها، وقد تساعد على تهدئة البشرة وتعزيز حاجزها الواقي.ورغم اختلاف آليات عمل هذه المكوّنات، فإنها تشترك في هدف دعم صحة البشرة وتوازنها، مع الإشارة إلى أن فعاليتها تختلف بحسب نوع المكوّن وتركيبة المستحضر المستخدم.