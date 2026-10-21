تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

3 مكوّنات جديدة في عالم العناية بالبشرة.. ما فوائدها؟

Lebanon 24
21-10-2026 | 16:14
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
3 مكوّنات جديدة في عالم العناية بالبشرة.. ما فوائدها؟
3 مكوّنات جديدة في عالم العناية بالبشرة.. ما فوائدها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه صناعة مستحضرات التجميل نحو استخدام مكوّنات تساعد على الحفاظ على توازن البشرة وتعزيز حاجزها الطبيعي، أبرزها "البروبيوتيك" و"البريبايوتيك" و"البوستبايوتيك"، التي تختلف في وظائفها رغم تشابه أسمائها.

ويُقصد بـ"البروبيوتيك" الكائنات الدقيقة الحيّة النافعة، التي تُستخدم أو تُدرس في تركيبات العناية بالبشرة لدعم توازن الميكروبات الموجودة على سطحها، والمعروفة باسم "الميكروبيوم".
Advertisement

أما "البريبايوتيك"، فهي مكوّنات تساعد على تغذية الميكروبات النافعة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية للبشرة.

في المقابل، تشير "البوستبايوتيك" إلى مواد ناتجة عن الكائنات الدقيقة أو مكوّناتها، وقد تساعد على تهدئة البشرة وتعزيز حاجزها الواقي.

ورغم اختلاف آليات عمل هذه المكوّنات، فإنها تشترك في هدف دعم صحة البشرة وتوازنها، مع الإشارة إلى أن فعاليتها تختلف بحسب نوع المكوّن وتركيبة المستحضر المستخدم.
مواضيع ذات صلة
أخطاء شائعة قد تحرم بشرتك من فوائد مستحضرات العناية
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
روتين العناية بالبشرة.. مكونات أساسية لتنعيم الركب والأكواع وتوحيد لونها
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خطأ شائع قد يفسد منتجات العناية بالبشرة.. انتبهي!
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
روتين العناية بالبشرة لمريضات سرطان الثدي
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

روبيو

بايوت

روبي

تركي

كروب

بري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:52 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:16 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
14:52 | 2026-10-21
Lebanon24
10:00 | 2026-10-21
Lebanon24
07:16 | 2026-10-21
Lebanon24
04:35 | 2026-10-21
Lebanon24
02:04 | 2026-10-21
Lebanon24
23:00 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24