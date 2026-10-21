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العناية بفروة الرأس.. خطوات بسيطة للحفاظ على صحة الشعر

Lebanon 24
21-10-2026 | 23:00
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العناية بفروة الرأس.. خطوات بسيطة للحفاظ على صحة الشعر
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لا تقتصر العناية بالشعر على غسله وترطيب أطرافه، إذ تؤدي فروة الرأس دوراً أساسياً في الحفاظ على صحته، ما يجعل الاهتمام بها جزءاً مهماً من روتين العناية اليومي.

وتبدأ العناية بفروة الرأس باختيار شامبو مناسب لطبيعتها، يساعد على إزالة الدهون الزائدة والشوائب وبقايا مستحضرات التصفيف، مع تجنّب الإفراط في استخدام المنتجات التي قد تسبب الجفاف أو التهيّج.
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ويمكن اللجوء إلى تقشير فروة الرأس باعتدال للتخلص من الخلايا الميتة والتراكمات، شرط استخدام مستحضرات مخصصة لذلك وتجنّب التقشير عند وجود تهيّج.

ويُنصح أيضاً بترطيب الفروة عند الحاجة، وتدليكها بلطف بأطراف الأصابع أثناء غسل الشعر، من دون استخدام الأظافر التي قد تسبب خدوشاً.

أما في حال استمرار الحكة أو ظهور قشور كثيفة أو احمرار، فمن الأفضل استشارة طبيب جلدية، إذ قد تشير هذه الأعراض إلى مشكلة تحتاج إلى علاج، وليس مجرد تغيير مستحضرات العناية.
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