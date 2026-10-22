تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

حقن التنحيف تدخل تحضيرات الزفاف.. وتحذيرات من مخاطر استخدامها

Lebanon 24
22-10-2026 | 09:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حقن التنحيف تدخل تحضيرات الزفاف.. وتحذيرات من مخاطر استخدامها
حقن التنحيف تدخل تحضيرات الزفاف.. وتحذيرات من مخاطر استخدامها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخلت حقن إنقاص الوزن قائمة التحضيرات لحفلات الزفاف، بعدما بات بعض المقبلين على الزواج يلجأون إلى أدوية مثل "أوزمبيك" و"مونجارو" لخسارة الوزن سريعاً قبل موعد الحفل، وسط تحذيرات طبية من استخدامها لأغراض تجميلية من دون حاجة صحية.

وبحسب بيانات منصة "زولا" المتخصصة في تنظيم حفلات الزفاف، يستخدم نحو 10% من الأزواج الأميركيين المقبلين على الزواج أدوية من فئة "GLP-1" لإنقاص الوزن.
Advertisement

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن بعض متاجر فساتين الزفاف في الولايات المتحدة بدأت تطلب من العرائس اللواتي يستخدمن هذه الأدوية توقيع إقرارات تعفي المتاجر من مسؤولية تغيّر مقاسات الفساتين نتيجة فقدان الوزن قبل موعد الزفاف.

وفي المقابل، أطلقت سلسلة متاجر "ديفيدز برايدل" برنامجاً يتيح تعديل فساتين الزفاف لتناسب التغيرات التي قد تطرأ على أجسام العرائس.

ويربط مختصون انتشار هذه الظاهرة بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعزز الضغوط المرتبطة بالمظهر والسعي إلى الحصول على جسم مثالي في صور الزفاف.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2024، وشملت 329 امرأة مخطوبة، وجود ارتباط بين المقارنات المتعلقة بالمظهر والتأثر بمعايير النحافة من جهة، وعدم الرضا عن الجسم واضطرابات الأكل من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، حذّر أطباء من استخدام أدوية إنقاص الوزن لمجرد الاستعداد لمناسبة مؤقتة، مؤكدين أنها مخصصة لحالات طبية محددة، أبرزها السمنة والسكري من النوع الثاني، وأن استخدامها يستوجب إشرافاً طبياً.

كما نبّهوا إلى احتمال استعادة الوزن المفقود بعد التوقف عن العلاج، خصوصاً في حال عدم الالتزام بنظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم.

وشدد المختصون على أن الرغبة في تحسين المظهر قبل الزفاف لا ينبغي أن تأتي على حساب الصحة، داعين إلى تجنب استخدام حقن التنحيف من دون مبرر طبي.
مواضيع ذات صلة
ماذا تفعل حقن التنحيف بأظافرك وشعرك؟
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تُدخل العالم "منطقة عالية المخاطر".. تحذير من ظاهرة إل نينيو
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يختتم يومه الأول في فرنسا.. رسائل للسلام وتحذير من مخاطر الحروب والذكاء الاصطناعي (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الحوثيون يجددون التحذير لشركات الطيران من استخدام المطارات في السعودية
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

مواقع التواصل الاجتماعي

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

الأميركيين

وول ستريت

حسين ال

التزام

الظاهر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-10-22
Lebanon24
05:47 | 2026-10-22
Lebanon24
04:00 | 2026-10-22
Lebanon24
03:15 | 2026-10-22
Lebanon24
02:00 | 2026-10-22
Lebanon24
23:00 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24