حقن التنحيف تدخل تحضيرات الزفاف.. وتحذيرات من مخاطر استخدامها

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دخلت حقن إنقاص الوزن قائمة التحضيرات لحفلات الزفاف، بعدما بات بعض المقبلين على الزواج يلجأون إلى أدوية مثل "أوزمبيك" و"مونجارو" لخسارة الوزن سريعاً قبل موعد الحفل، وسط تحذيرات طبية من استخدامها لأغراض تجميلية من دون حاجة صحية.وبحسب بيانات منصة "زولا" المتخصصة في تنظيم حفلات الزفاف، يستخدم نحو 10% من الأزواج المقبلين على الزواج أدوية من فئة "GLP-1" لإنقاص الوزن.وأفادت صحيفة " " بأن بعض متاجر فساتين الزفاف في بدأت تطلب من العرائس اللواتي يستخدمن هذه الأدوية توقيع إقرارات تعفي المتاجر من مسؤولية تغيّر مقاسات الفساتين نتيجة فقدان الوزن قبل موعد الزفاف.وفي المقابل، أطلقت سلسلة متاجر "ديفيدز برايدل" برنامجاً يتيح تعديل فساتين الزفاف لتناسب التغيرات التي قد تطرأ على أجسام العرائس.ويربط مختصون انتشار هذه الظاهرة بتأثير ، التي تعزز الضغوط المرتبطة بالمظهر والسعي إلى الحصول على جسم مثالي في صور الزفاف.وأظهرت دراسة نُشرت عام 2024، وشملت 329 امرأة مخطوبة، وجود ارتباط بين المقارنات المتعلقة بالمظهر والتأثر بمعايير النحافة من جهة، وعدم الرضا عن الجسم واضطرابات الأكل من جهة أخرى.وفي هذا السياق، حذّر أطباء من استخدام أدوية إنقاص الوزن لمجرد الاستعداد لمناسبة مؤقتة، مؤكدين أنها مخصصة لحالات طبية محددة، أبرزها السمنة والسكري من النوع الثاني، وأن استخدامها يستوجب إشرافاً طبياً.كما نبّهوا إلى احتمال استعادة الوزن المفقود بعد التوقف عن العلاج، خصوصاً في حال عدم الالتزام بنظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم.وشدد المختصون على أن الرغبة في تحسين المظهر قبل الزفاف لا ينبغي أن تأتي على حساب الصحة، داعين إلى تجنب استخدام حقن التنحيف من دون مبرر طبي.