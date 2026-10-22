لماذا يجب تنظيف فرشاة الشعر بانتظام؟

لا تقتصر العناية بالشعر على استخدام الشامبو والبلسم والمنتجات المناسبة، بل تشمل أيضاً تنظيف الأدوات المستخدمة يومياً، وفي مقدمتها فرشاة الشعر. فمع مرور الوقت، تتراكم عليها بقايا الزيوت وخلايا الجلد الميتة والشعر المتساقط ومستحضرات التصفيف، ما قد يؤثر في نظافة الشعر وفروة الرأس.

ويشير مختصون في مجال العناية بالشعر إلى أن تنظيف الفرشاة بصورة منتظمة يساعد على الحد من تراكم الأوساخ وبقايا المنتجات، ويمنع انتقالها مجدداً إلى الشعر أثناء التمشيط.

ما أهمية تنظيف فرشاة الشعر؟

1. الحفاظ على صحة فروة الرأس

تتراكم على الفرشاة الأوساخ والزيوت وبقايا الجلد، وقد تتجمع عليها أيضاً بعض الكائنات الدقيقة. ويمكن أن يؤدي استخدام فرشاة غير نظيفة إلى نقل هذه التراكمات إلى فروة الرأس، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من التهيج أو بعض مشكلات الجلد.

لذلك، يُعد تنظيف الفرشاة خطوة بسيطة للمحافظة على النظافة الشخصية، مع ضرورة عدم اعتباره بديلاً عن العلاج الطبي عند وجود قشرة شديدة أو التهاب مستمر.

2. المساعدة في الحفاظ على شعر نظيف

قد تعيد الفرشاة المتسخة توزيع الزيوت وبقايا مستحضرات التصفيف على الشعر، ما يجعله يبدو دهنياً أو أقل انتعاشاً حتى بعد غسله. كما أن تراكم الشعر والأوساخ بين الشعيرات قد يقلل من كفاءة الفرشاة في فك التشابك وتصفيف الشعر.

3. تحسين فعالية التمشيط

تساعد الفرشاة النظيفة على تمرير الشعيرات بين خصلات الشعر بصورة أفضل، وتسهّل إزالة التشابكات. كما أن إزالة الشعر العالق بانتظام تحافظ على نظافة الفرشاة وتساعد في إطالة عمرها الافتراضي.

كيف تنظفين فرشاة الشعر بطريقة صحيحة؟

يمكن تنظيف الفرشاة من خلال ثلاث خطوات أساسية، مع مراعاة نوعها والمواد المصنوعة منها.

الخطوة الأولى: إزالة الشعر العالق

ابدئي بإزالة الشعر المتجمع بين شعيرات الفرشاة وهي جافة. ويمكن استخدام مشط واسع الأسنان أو أداة مخصصة لتنظيف الفرش، مع سحب الشعر برفق لتجنب إتلاف الشعيرات أو قاعدة الفرشاة.

الخطوة الثانية: غسل الفرشاة

تختلف طريقة الغسل بحسب نوع الفرشاة:

الفرشاة ذات الشعيرات الطبيعية: يمكن تنظيفها بكمية قليلة من الشامبو والماء، مع تجنب نقعها لفترة طويلة، لأن الرطوبة الزائدة قد تؤثر في الشعيرات أو قاعدة الفرشاة.

يمكن تنظيفها بكمية قليلة من الشامبو والماء، مع تجنب نقعها لفترة طويلة، لأن الرطوبة الزائدة قد تؤثر في الشعيرات أو قاعدة الفرشاة. الفرشاة ذات الشعيرات الصناعية، مثل النايلون: يمكن استخدام الماء الفاتر وكمية صغيرة من الصابون أو الشامبو، مع تنظيف المساحات بين الشعيرات برفق.

بعد ذلك، تُشطف الفرشاة جيداً لإزالة بقايا المنظف، مع تجنب غمر الفرش ذات القواعد الخشبية أو الوسائد الهوائية بالماء، إلا إذا كانت تعليمات الشركة المصنّعة تسمح بذلك.

الخطوة الثالثة: التجفيف الجيد

بعد الغسل، أزيلي الماء الزائد بواسطة منشفة، ثم اتركي الفرشاة تجف في مكان جيد التهوية، ويفضل وضعها بحيث تتجه الشعيرات إلى الأسفل لتسهيل تصريف الماء.

ومن الأفضل تجنب الحرارة المرتفعة، لأنها قد تتسبب في تلف الشعيرات أو تشوه الأجزاء البلاستيكية، خصوصاً في الفرش الحساسة للحرارة.

كم مرة يجب تنظيف فرشاة الشعر؟

يعتمد تكرار التنظيف على طبيعة الشعر ومعدل استخدام الفرشاة وكمية مستحضرات التصفيف المستخدمة.

وبصورة عامة، يُنصح بإزالة الشعر العالق مرة أسبوعياً، مع غسل الفرشاة كل أسبوع إلى أسبوعين تقريباً. وقد تحتاج إلى تنظيف أكثر تكراراً إذا كان الشعر دهنياً أو عند استخدام كميات كبيرة من الزيوت والجل ومثبتات الشعر.

كما يُفضّل عدم مشاركة فرشاة الشعر مع الآخرين، وتنظيفها فور ملاحظة تراكم واضح للأوساخ أو بقايا المنتجات.

عناية بسيطة بنتائج أفضل

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تنظيف فرشاة الشعر عادة سهلة لا تستغرق وقتاً طويلاً، لكنها تساعد على الحد من تراكم الأوساخ وبقايا مستحضرات التصفيف، وتحافظ على كفاءة الفرشاة ونظافتها. ومع غسل الشعر والعناية بفروة الرأس بالطريقة المناسبة، تصبح هذه الخطوة جزءاً عملياً من روتين العناية اليومي.