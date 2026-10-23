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المرأة

كيف تجهّزين حقيبة جمالكِ للعناية بالبشرة في الشتاء؟

Lebanon 24
23-10-2026 | 16:00
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كيف تجهّزين حقيبة جمالكِ للعناية بالبشرة في الشتاء؟
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مع حلول فصل الشتاء، تحتاج بشرتكِ إلى عناية مختلفة تساعدها على مواجهة البرودة والجفاف، والحفاظ على نعومتها ونضارتها طوال اليوم. لذلك، من المهم إعادة ترتيب حقيبة جمالكِ واختيار مستحضرات تمنح البشرة الترطيب اللازم، وتحمي الشفاه واليدين من الجفاف، وتساعدكِ على تجديد إطلالتكِ أينما كنتِ.

1. كريم مرطّب للوجه

اختاري كريم وجه بتركيبة غنية تساعد على ترطيب البشرة والحدّ من فقدان الرطوبة، خصوصاً إذا كنتِ تعانين من الجفاف أو الشعور بالشدّ خلال الأيام الباردة. ويفضّل اختيار تركيبة تحتوي على مكوّنات مرطّبة، مثل حمض الهيالورونيك والسكوالان، بما يتناسب مع طبيعة بشرتكِ.

2. واقي شمس للاستخدام اليومي

لا تهملي واقي الشمس خلال فصل الشتاء، إذ تظل البشرة بحاجة إلى الحماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى في الأيام الغائمة. احتفظي بتركيبة خفيفة ذات حماية واسعة الطيف، وطبّقيها قبل الخروج، مع تجديدها وفقاً للتعليمات الموصى بها.

3. بلسم مرطّب للشفاه

تُعدّ الشفاه من أكثر المناطق عرضة للجفاف والتشقّق في الطقس البارد، لذلك احرصي على الاحتفاظ ببلسم مرطّب في حقيبتكِ. اختاري تركيبة غنية بالمكوّنات المغذّية، ويمكنكِ اعتماد بلسم شفاف لإطلالة طبيعية أو آخر ملوّن يمنح شفتيكِ لمسة من الحيوية.

4. كريم لليدين

تحتاج اليدان إلى ترطيب متكرر خلال الشتاء، خاصة مع التعرّض للهواء البارد والغسل المتكرر. اختاري كريماً يساعد على تنعيم البشرة والحفاظ على رطوبتها، ويفضّل أن يكون سريع الامتصاص حتى تتمكّني من استخدامه بسهولة خلال اليوم من دون الشعور بملمس دهني.

5. رذاذ مرطّب للوجه

يمكنكِ إضافة رذاذ مرطّب إلى حقيبة جمالكِ لتجديد إحساس الانتعاش خلال اليوم. اختاري تركيبة تحتوي على مكوّنات تساعد على ترطيب البشرة، مثل الغليسرين والسكوالان، واستخدميها وفقاً لاحتياجات بشرتكِ، مع الحرص على عدم الاستغناء عن الكريم المرطّب أو واقي الشمس.

6. لصقات لمنطقة تحت العينين

إذا كنتِ ترغبين في منح منطقة تحت العينين عناية إضافية قبل المكياج أو المناسبات، يمكنكِ الاحتفاظ بلصقات مخصّصة لهذه المنطقة. اختاري منتجات مرطّبة، وقد تساعد التركيبات المبرّدة على تخفيف مظهر الانتفاخ مؤقتاً ومنح البشرة مظهراً أكثر انتعاشاً.

7. عطر بنفحات دافئة

لا تكتمل حقيبة جمالكِ الشتوية من دون عطر يناسب أجواء الموسم. يمكنكِ اختيار روائح الفانيليا والعنبر والتونكا وغيرها من النفحات الدافئة، بحسب ذوقكِ، مع تفضيل العبوات الصغيرة التي يسهل حملها وتجديد العطر بها خلال اليوم.

في النهاية، لا تحتاج حقيبة جمالكِ الشتوية إلى عدد كبير من المستحضرات، بل إلى خيارات مدروسة تلائم احتياجات بشرتكِ وتساعدكِ على الحفاظ على ترطيبها وراحتها. اجعلي العناية اليومية البسيطة أساس روتينكِ، واختاري المنتجات التي تناسب طبيعة بشرتكِ وتمنحكِ الشعور بالراحة طوال الموسم.

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