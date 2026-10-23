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المرأة

روتين جمالي سريع لإطلالة أنيقة في العمل

Lebanon 24
23-10-2026 | 23:00
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مع العودة إلى العمل وانشغالات الصباح، قد يصبح تخصيص وقت طويل للعناية بالبشرة وتطبيق المكياج أمرًا صعبًا. لكن الحصول على إطلالة مشرقة ومرتبة لا يتطلب بالضرورة خطوات كثيرة، بل يكفي اعتماد روتين بسيط يجمع بين العناية بالبشرة ولمسات مكياج خفيفة تناسب أجواء المكتب.

1. تنظيف البشرة بلطف

تبدأ العناية الصباحية بتنظيف الوجه باستخدام غسول لطيف يساعد على إزالة الشوائب والدهون المتراكمة خلال الليل، مع الحفاظ على توازن البشرة ورطوبتها الطبيعية. ويُفضّل اختيار تركيبة تناسب نوع البشرة، لتكون مستعدة لاستقبال منتجات العناية والمكياج من دون الشعور بالجفاف أو الشد.

2. الترطيب خطوة أساسية

يساعد ترطيب البشرة على منحها مظهرًا ناعمًا ونضرًا، كما يهيئها لتطبيق المكياج بصورة متجانسة. اختاري مرطبًا خفيفًا وسريع الامتصاص يناسب احتياجات بشرتكِ، ووزّعيه على الوجه والرقبة. ولا تنسي استخدام واقي الشمس ضمن روتينكِ الصباحي لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

3. توحيد لون البشرة بتغطية خفيفة

بدلًا من استخدام كريم أساس كثيف، يمكنكِ اللجوء إلى كريم مرطب ملوّن أو كريم بي بي يمنح البشرة تغطية خفيفة ويساعد على توحيد لونها مع الحفاظ على مظهر طبيعي. وتُعد هذه الخيارات عملية في الصباح، إذ تجمع بين سهولة التطبيق واللمسة الجمالية الناعمة، من دون الحاجة إلى قضاء وقت طويل في دمج المستحضرات.

4. لمسة من أحمر الخدود لإشراقة طبيعية

يمكن للقليل من أحمر الخدود أن يغيّر مظهر الوجه ويمنحه حيوية وانتعاشًا. اختاري لونًا يتناسب مع لون بشرتكِ، وطبّقيه على الخدين مع دمجه بلطف. وتُعد التركيبات الكريمية خيارًا مناسبًا للروتين السريع، إذ يسهل توزيعها باستخدام الأصابع، كما يمكن الاستفادة من بعضها لإضافة لمسة لونية خفيفة إلى الشفاه.

5. حاجبان مرتبان في ثوانٍ

لا يحتاج ترتيب الحاجبين إلى رسم دقيق كل صباح؛ فتمرير جل شفاف أو ملوّن يساعد على تثبيت الشعيرات ومنحها شكلًا مرتبًا وطبيعيًا. وإذا كانت هناك فراغات واضحة، يمكن ملؤها بخطوات خفيفة مع الحفاظ على شكل الحاجبين الطبيعي، للحصول على إطلالة متناسقة من دون مبالغة.

6. الماسكارا لإبراز العينين

تُعد الماسكارا من أسرع الخطوات التي تضيف فرقًا واضحًا إلى المكياج اليومي. فطبقة واحدة على الرموش تساعد على إبراز العينين ومنحهما مظهرًا أكثر اتساعًا ويقظة. ويمكن الاستغناء عن ظلال العيون وخطوط الآيلاينر في الأيام المزدحمة، والاكتفاء بلمسة بسيطة تتناسب مع الإطلالة العملية.

7. شفاه مرطّبة ولمسة نهائية مشرقة

اختتمي روتينكِ بمرطب شفاه ملوّن أو ملمّع خفيف يمنح الشفاه مظهرًا ناعمًا ولمعانًا طبيعيًا. اختاري درجة قريبة من لون شفتيكِ إذا كنتِ تفضّلين الإطلالات الهادئة، أو لونًا أكثر وضوحًا لإضافة لمسة أنيقة إلى مكياجكِ. ومن الأفضل الاحتفاظ بالمنتج في حقيبتكِ لتجديده بسهولة خلال اليوم.

السر في روتين الصباح الناجح هو البساطة والاستمرارية. فاختيار منتجات متعددة الاستخدامات، والاعتماد على خطوات أساسية تناسب احتياجات البشرة، يساعدان على توفير الوقت والحفاظ على إطلالة مرتبة وطبيعية طوال ساعات العمل.

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