الطين الأبيض للوجه.. فوائد للبشرة وتحذيرات من الإفراط في استخدامه

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يُعدّ الطين الأبيض، المعروف باسم "الكاولين"، من المكونات الطبيعية المستخدمة في العناية بالبشرة، خصوصاً الدهنية والمختلطة، نظراً إلى قدرته على امتصاص الدهون الزائدة والتخفيف من لمعان الوجه.ويساعد الطين الأبيض على تنظيف سطح البشرة من الشوائب وبقايا الزيوت، كما قد يمنحها ملمساً أكثر نعومة ومظهراً أكثر انتعاشاً، من دون أن يعني ذلك قدرته على معالجة المسام الواسعة بصورة دائمة.ورغم اعتباره من أنواع الطين اللطيفة نسبياً، فإن استخدامه المفرط قد يؤدي إلى جفاف البشرة أو تهيّجها، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون بشرة حساسة أو شديدة الجفاف.وللاستفادة منه، يُنصح بمزج كمية صغيرة من الطين الأبيض بالماء للحصول على قوام كريمي، ثم وضع طبقة رقيقة على الوجه مع تجنّب محيط العينين والشفاه، وإزالة القناع قبل جفافه الشديد، ثم استخدام مرطّب مناسب.ويُفضّل اختبار القناع على مساحة صغيرة من الجلد قبل استعماله، وتقليل عدد مرات استخدامه عند ظهور احمرار أو جفاف.ويبقى الاعتدال في استخدام الطين الأبيض أساسياً للحفاظ على توازن البشرة، إذ إن التخلص من اللمعان الزائد لا يستدعي إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد.