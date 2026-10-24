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المرأة

أروى جودة تكشف خضوعها لجراحة وقرارها عدم الإنجاب

Lebanon 24
24-10-2026 | 15:17
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أروى جودة تكشف خضوعها لجراحة وقرارها عدم الإنجاب
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كشفت الفنانة المصرية أروى جودة عن خضوعها لعملية جراحية لاستئصال أورام من الرحم، مشيرة إلى أن الطبيب أبلغها بعد الجراحة بأن حجم الأورام المستأصلة يعادل حجم جنين في الشهر السابع.

وخلال مقابلة اعلامية أوضحت أنها اتفقت مع زوجها على عدم الإنجاب، لأسباب تتعلق بظروفهما واعتباراتهما الخاصة.

وتحدثت جودة عن معاناة والدها مع مرض ألزهايمر، وحرصها على تعلّم كيفية التعامل معه وإشعاره بالراحة، من خلال تشغيل أغانيه المفضلة والاستماع إلى ذكرياته وحكاياته، حتى عندما يكررها. وأشارت إلى أن التجربة أثّرت فيها نفسياً وأثارت مخاوفها من الإصابة بالمرض مستقبلاً.

وفي جانب آخر من اللقاء، أشادت بتجربتها في مكتب زواج الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثنية على استقبال الموظفين وسرعة إنجاز الإجراءات ووضوح المعلومات، إلى جانب نظافة المبنى وحداثة تجهيزاته.

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