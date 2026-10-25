"فهموني بشكل خاطئ".. مايا دياب تعتذر بعد منشور عن هجوم الكرك

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اعتذرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عمّا أثاره منشورها عقب الهجوم على كنيسة في محافظة الكرك الأردنية، موضحة أن ردّ فعلها جاء رفضاً لاضطهاد المسيحيين، وليس إساءة إلى الأردن أو الإسلام.
وكتبت عبر منصة "إكس": "لأول مرة بحياتي، اسمح لنفسي أن أعتذر ممن فهموا قصدي بشكل خاطئ"، مؤكدة أن موقفها يستهدف إرهابيين "لا يمتون للإسلام بصلة".
وأضافت: "الأردن بلد المحبة والتعايش، وأتمنى أن يبقى كذلك"، وتابعت: "لا شك أن الإرهاب لا دين له، ويارب تحمي الأردن، البلد الذي أحبه من كل قلبي".
وكانت دياب قد نشرت تساؤلاً قالت فيه: "لأيمتى رح يضل الإرهاب والتطرف يهدّد المسيحيين؟"، وأرفقته بوسمي "الأردن" و"الكرك"، ما أثار تفاعلاً واسعاً ودفعها إلى توضيح موقفها.
وبحسب وكالة "بترا"، أعلنت الحكومة الأردنية الحداد العام وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الاعتداء الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك.