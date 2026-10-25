"فهموني بشكل خاطئ".. مايا دياب تعتذر بعد منشور عن هجوم الكرك

اعتذرت الفنانة عمّا أثاره منشورها عقب الهجوم على في محافظة الكرك ، موضحة أن ردّ فعلها جاء رفضاً لاضطهاد ، وليس إساءة إلى أو .

وكتبت عبر منصة "إكس": "لأول مرة بحياتي، اسمح لنفسي أن أعتذر ممن فهموا قصدي بشكل خاطئ"، مؤكدة أن موقفها يستهدف إرهابيين "لا يمتون للإسلام بصلة".

وأضافت: "الأردن بلد المحبة والتعايش، وأتمنى أن يبقى كذلك"، وتابعت: "لا شك أن الإرهاب لا دين له، ويارب تحمي الأردن، البلد الذي أحبه من كل قلبي".

وكانت قد نشرت تساؤلاً قالت فيه: "لأيمتى رح يضل الإرهاب والتطرف يهدّد المسيحيين؟"، وأرفقته بوسمي "الأردن" و"الكرك"، ما أثار تفاعلاً واسعاً ودفعها إلى توضيح موقفها.

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وبحسب وكالة "بترا"، أعلنت الحداد العام وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الاعتداء الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية بمحافظة الكرك.