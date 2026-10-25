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المرأة

"تجربة جديدة".. جيسيكا عازار أمام تحدٍّ جديد (فيديو)

Lebanon 24
25-10-2026 | 03:51
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تجربة جديدة.. جيسيكا عازار أمام تحدٍّ جديد (فيديو)
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تستعد الإعلامية جيسيكا عازار لخوض تجربة تقديم برنامج "الرقص مع النجوم" إلى جانب زميلها أنطوان سعادة، مقدّم النشرة الاقتصادية في المحطة.

وفي حديث من باريس، عبّرت عازار عن حماسها لهذه الخطوة، متوقعة موسماً مميزاً وأجواء مرحة، وقالت إن فريق العمل يتحضّر للبرنامج "من القلب".

وأكدت أن التجربة لن تبعدها عن البرامج الحوارية، معتبرة أن من الجميل أن يتحدى الإنسان نفسه ويختبر مجالات جديدة.

وأضافت أن البرنامج سيتيح للجمهور التعرّف إلى جانب آخر من شخصيتها، وسيقدّمها بصورة مختلفة عمّا اعتاده المشاهدون.

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الرقص مع النجوم

جيسيكا عازار

أنطوان سعادة

من باريس

باريس

سعادة

باري

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