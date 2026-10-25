"تجربة جديدة".. جيسيكا عازار أمام تحدٍّ جديد (فيديو)

تستعد الإعلامية لخوض تجربة تقديم برنامج " " إلى جانب زميلها ، مقدّم النشرة الاقتصادية في المحطة.

وفي حديث ، عبّرت عن حماسها لهذه الخطوة، متوقعة موسماً مميزاً وأجواء مرحة، وقالت إن فريق العمل يتحضّر للبرنامج "من القلب".

وأكدت أن التجربة لن تبعدها عن البرامج الحوارية، معتبرة أن من الجميل أن يتحدى الإنسان نفسه ويختبر مجالات جديدة.

وأضافت أن البرنامج سيتيح للجمهور التعرّف إلى جانب آخر من شخصيتها، وسيقدّمها بصورة مختلفة عمّا اعتاده المشاهدون.