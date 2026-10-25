زيندايا تطمح إلى ترشيح للأوسكار عبر "Dune 3"

تتطلع النجمة الأميركية زيندايا إلى المنافسة على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Dune 3"، وفق مجلة "فارايتي"، في عام يشهد حضورها في مجموعة من الإنتاجات السينمائية البارزة.

ويواصل الجزء الثالث، الذي يخرجه دينيس فيلنوف، قصة بول أتريدس، الذي يجسده تيموثي شالاميه، بعد نحو عقدين من سيطرته على . ويواجه تداعيات حكمه ومؤامرة واسعة تتمحور حول تشاني، شخصية زيندايا، وسط تصاعد التمرد وخطر انهيار الإمبراطورية.

ويضم الفيلم موموا وفلورنس بيو وريبيكا فيرغسون وآنا جوي وروبرت باتينسون وخافيير بارديم وجوش برولين، إلى جانب شالاميه وزيندايا.

ومن أعمالها في 2026 فيلم "The Drama"، للمخرج كريستوفر بورغلي، الذي تشارك بطولته مع باتينسون. وتجسد فيه محررة أدبية تُدعى إيما هاروود تكشف أسراراً صادمة، وسط توقعات بطرح اسمها للمنافسة على ممثلة عن هذا الدور أيضاً.

كما تجسد شخصية في فيلم "The Odyssey" للمخرج كريستوفر نولان، وتعود إلى دور "إم جي" في فيلم "Spider-Man: Brand New Day"، من إخراج ديستين دانيال كريتون.