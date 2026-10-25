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المرأة

حيلة جمالية لبشرة متوهجة في الشتاء

Lebanon 24
25-10-2026 | 15:00
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مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع مستويات الرطوبة خلال فصل الشتاء، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف وفقدان النضارة، وهو ما قد يؤثر في مظهر المكياج ويجعل كريم الأساس يبدو متكتلاً أو بارزاً فوق المناطق الجافة. وفي ظل هذه التحديات، تبرز حيلة جمالية بسيطة تعتمد على مزج قطرة صغيرة من الهايلايتر السائل مع كريم الأساس، للحصول على إطلالة مشرقة ولمسة نهائية أكثر حيوية، من دون الحاجة إلى استخدام طبقات إضافية من مستحضرات التجميل.

وتعتمد هذه التقنية على توزيع انعكاس الضوء بطريقة ناعمة على البشرة، بما يمنحها مظهراً صحياً ومتوهجاً يناسب صيحات المكياج الشتوي التي تميل إلى الإشراقة الطبيعية والتغطية الخفيفة. إلا أن نجاح هذه الحيلة يرتبط باختيار التركيبة المناسبة، والتحكم في كمية الهايلايتر المستخدمة، إلى جانب تحضير البشرة جيداً قبل تطبيق المكياج.

لماذا يُنصح بمزج الهايلايتر السائل مع كريم الأساس؟

تحتوي تركيبات الهايلايتر السائل على جزيئات عاكسة للضوء تساعد على إبراز إشراقة البشرة. وعند إضافة كمية محدودة منه إلى كريم الأساس، يمكن الحصول على تأثير مضيء ومتجانس، بدلاً من التركيز على مناطق محددة باستخدام الهايلايتر وحده.

وتناسب هذه الطريقة النساء اللواتي يفضلن المكياج الطبيعي، خصوصاً خلال فصل الشتاء، إذ تساعد على منح البشرة مظهراً أكثر حيوية، مع الحفاظ على تغطية خفيفة لا تبدو ثقيلة أو مصطنعة. ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على الهايلايتر لتعويض نقص الترطيب أو إخفاء القشور الناتجة عن الجفاف، ما يجعل العناية بالبشرة خطوة أساسية قبل استخدام هذه التقنية.

خطوات دمج الهايلايتر مع كريم الأساس للحصول على إشراقة طبيعية

تحضير البشرة بالترطيب: تبدأ الخطوات بتنظيف الوجه واستخدام كريم مرطب يتناسب مع طبيعة البشرة، مع الانتظار حتى تمتصه البشرة جيداً قبل تطبيق المكياج. وتساعد هذه الخطوة على تحسين مظهر كريم الأساس وتقليل إبراز المناطق الجافة.

اختيار الهايلايتر المناسب: يُفضل استخدام هايلايتر سائل بدرجة قريبة من لون البشرة، مع مراعاة الأندرتون. ويمكن اختيار الدرجات اللؤلؤية أو البيج الفاتح للبشرة الفاتحة، والدرجات الذهبية الدافئة للبشرة ذات الأندرتون الدافئ. كما يُنصح بالابتعاد عن التركيبات التي تحتوي على حبيبات لامعة كبيرة إذا كان الهدف الحصول على إشراقة هادئة.

مزج المستحضرين بكمية مدروسة: توضع الكمية المعتادة من كريم الأساس على ظهر اليد، ثم تضاف قطرة صغيرة جداً من الهايلايتر السائل، ويُمزج المستحضران جيداً حتى يصبح اللون متجانساً. ومن الأفضل البدء بكمية قليلة، ثم تعديلها عند الحاجة لتجنب اللمعان الزائد أو التأثير في تغطية كريم الأساس.

توزيع المزيج على الوجه: يمكن استخدام إسفنجة مكياج رطبة قليلاً أو فرشاة ناعمة لتوزيع المزيج بحركات خفيفة، بدءاً من منتصف الوجه باتجاه الخارج. ويساعد التطبيق المتساوي على الحصول على مظهر طبيعي مع تقليل تكتل المستحضر في المناطق التي تعاني من الجفاف.

تثبيت المكياج من دون فقدان الإشراقة: يُفضل استخدام البودرة بكمية محدودة على المناطق التي تحتاج إلى تثبيت، مثل جانبي الأنف ومنتصف الجبهة، مع تجنب الإفراط في توزيعها على بقية الوجه للحفاظ على اللمسة المضيئة.

أخطاء قد تؤثر في النتيجة النهائية

على الرغم من سهولة تطبيق هذه الحيلة، فإن بعض الأخطاء قد تؤدي إلى نتيجة غير مرغوبة. ويأتي الإفراط في استخدام الهايلايتر في مقدمتها، إذ يمكن أن يحول الإشراقة الطبيعية إلى لمعان واضح يجعل البشرة تبدو دهنية.

كما أن اختيار درجة غير مناسبة للون البشرة قد ينتج عنه انعكاس لوني غير متناسق، في حين أن مزج مستحضرات تختلف في طبيعة تركيبتها قد يؤثر في ثبات كريم الأساس ويؤدي إلى انفصاله أو تكتله. لذلك، يُنصح باختبار المزيج على مساحة صغيرة قبل توزيعه على كامل الوجه.

ويبقى إهمال الترطيب من أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها، لأن المستحضرات المضيئة لا تعالج جفاف البشرة ولا تخفي القشور بصورة فعالة، بل قد تجعل ملمسها أكثر وضوحاً في بعض الحالات.

كيف تحافظين على إشراقة البشرة طوال فصل الشتاء؟

تتطلب المحافظة على مظهر صحي ومتوهج الجمع بين العناية بالبشرة واختيار مستحضرات المكياج المناسبة. ويساعد استخدام مرطب ملائم لنوع البشرة وواقي شمس خلال النهار على دعم روتين العناية اليومي، فيما يُفضل لأصحاب البشرة الجافة اختيار كريم أساس بتركيبة مرطبة ولمسة نهائية طبيعية أو مضيئة، بدلاً من التركيبات التي تمنح تأثيراً جافاً أو مطفياً بشكل مبالغ فيه.

ولإبراز ملامح الوجه بطريقة أكثر تحديداً، يمكن إضافة كمية صغيرة من الهايلايتر على أعلى عظمتي الخدين بعد الانتهاء من تطبيق كريم الأساس، مع دمجه جيداً لتجنب ظهور خطوط لامعة واضحة.

في المحصلة، تمثل إضافة قطرة من الهايلايتر السائل إلى كريم الأساس خياراً بسيطاً لتجديد مظهر المكياج الشتوي ومنح البشرة إشراقة ناعمة. لكن النتيجة الأكثر نجاحاً تعتمد على التوازن في استخدام المستحضرات، واختيار التركيبات الملائمة، والاهتمام بترطيب البشرة قبل المكياج وبعده.

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