بخاخ الوجه المرطب أم البودرة؟ إليكِ الخيار الأنسب لمكياج الشتاء

مع دخول فصل الشتاء، تواجه البشرة مجموعة من التغيرات التي قد تؤثر في مظهر المكياج وثباته، إذ يؤدي انخفاض درجات الحرارة وتراجع الرطوبة إلى زيادة احتمالية الجفاف وظهور القشور، ما يجعل كريم الأساس أكثر عرضة للتكتل وإبراز الخطوط الدقيقة. وفي هذه الظروف، قد تصبح البودرة المستخدمة لتثبيت المكياج سبباً في إظهار ملمس البشرة الجاف، خصوصاً عند الإفراط في تطبيقها.

ومن هنا، يبرز بخاخ الوجه المرطب كخيار يمكن إدخاله إلى روتين المكياج الشتوي، لما يوفره من إحساس بالانتعاش ويساعد على تحسين مظهر البشرة ومنحها لمسة أكثر حيوية. لكن التحول من البودرة إلى البخاخ لا يعني بالضرورة الاستغناء عن البودرة بشكل كامل، إذ يعتمد المناسب على طبيعة البشرة والنتيجة المرغوبة من المكياج.

لماذا قد لا تكون البودرة الخيار الأفضل للبشرة في الشتاء؟

تُستخدم البودرة عادةً لتثبيت كريم الأساس والكونسيلر، والحد من اللمعان الناتج عن إفرازات البشرة الدهنية. إلا أن تطبيقها بكميات كبيرة، خاصة على البشرة الجافة أو غير المرطبة جيداً، قد يؤثر في المظهر النهائي للمكياج.

ومن أبرز المشكلات التي قد تنتج عن الاستخدام المفرط للبودرة:

إبراز الخطوط الدقيقة: قد تتجمع جزيئات البودرة داخل الخطوط المحيطة بالعينين والفم، فتجعلها أكثر وضوحاً، خصوصاً مع جفاف البشرة.

قد تتجمع جزيئات البودرة داخل الخطوط المحيطة بالعينين والفم، فتجعلها أكثر وضوحاً، خصوصاً مع جفاف البشرة. زيادة وضوح القشور: يمكن أن تستقر البودرة فوق المناطق المتقشرة، ما يمنح البشرة مظهراً غير متجانس ويقلل من نعومة المكياج.

يمكن أن تستقر البودرة فوق المناطق المتقشرة، ما يمنح البشرة مظهراً غير متجانس ويقلل من نعومة المكياج. فقدان الإشراقة الطبيعية: قد تؤدي التركيبات شديدة الامتصاص للدهون إلى تقليل اللمعان الطبيعي للبشرة، فتبدو الإطلالة مطفأة وأقل حيوية.

قد تؤدي التركيبات شديدة الامتصاص للدهون إلى تقليل اللمعان الطبيعي للبشرة، فتبدو الإطلالة مطفأة وأقل حيوية. مظهر أكثر جفافاً: قد تجعل بعض أنواع البودرة البشرة تبدو مشدودة أو جافة، خاصة عند استخدامها فوق كريم أساس غير مناسب لطبيعة البشرة.

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن البودرة غير مناسبة لجميع الإطلالات الشتوية، بل إن اختيار تركيبة ملائمة واستخدامها باعتدال يساعدان على الاستفادة من دورها في تثبيت المكياج من دون التأثير سلباً في مظهر البشرة.

بخاخ الوجه المرطب.. سر الإطلالة الشتوية المنعشة

يُعد بخاخ الوجه المرطب من الخيارات التي يمكن الاستعانة بها عندما يبدو المكياج جافاً أو فاقداً لحيويته خلال النهار. وتحتوي بعض التركيبات على مكونات مرطبة، مثل الجلسرين وحمض الهيالورونيك، التي تساعد على جذب الماء والاحتفاظ به في الطبقات السطحية من البشرة.

ويمكن أن يساهم استخدام البخاخ المناسب في تحسين مظهر المكياج بعد تطبيق البودرة، إذ يساعد على تخفيف المظهر البودري وإضفاء لمسة أكثر نعومة وانسجاماً. كما يمنح البشرة إحساساً بالانتعاش، خاصة عندما تحتاج إلى تجديد مظهرها خلال ساعات النهار.

ومن مزايا هذه الخطوة أيضاً أنها تتيح الحفاظ على إطلالة مشرقة من دون الحاجة إلى إضافة طبقات جديدة من كريم الأساس أو البودرة. ومع ذلك، تختلف النتيجة بحسب تركيبة المنتج وحالة البشرة، ولا يمكن الاعتماد على البخاخ وحده لمعالجة الجفاف أو التقشر.

كيف تستبدلين البودرة ببخاخ الوجه المرطب بطريقة صحيحة؟

للحصول على مكياج شتوي متوازن، لا يتطلب الأمر تغيير جميع خطوات الروتين اليومي، بل يكفي تعديل طريقة تحضير البشرة وتثبيت المستحضرات بما يتناسب مع احتياجاتها.

الخطوة الأولى: ترطيب البشرة قبل المكياج

يبدأ الروتين باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع البشرة، مع تركه حتى تمتصه البشرة جيداً قبل تطبيق كريم الأساس. وتساعد هذه الخطوة على تحسين مظهر المستحضرات وتقليل إبراز المناطق الجافة.

الخطوة الثانية: اختيار كريم أساس بتركيبة مناسبة

إذا كانت البشرة جافة، فمن الأفضل اختيار كريم أساس بتركيبة مرطبة ولمسة نهائية طبيعية أو مضيئة، مع توزيعه بطبقة خفيفة ومتجانسة لتجنب التراكم في الخطوط الدقيقة.

الخطوة الثالثة: استخدام بخاخ الوجه بعد المكياج

يمكن رش بخاخ الوجه المرطب بعد الانتهاء من المكياج، مع إغماض العينين والالتزام بتعليمات الاستخدام المدونة على العبوة. ويُفضل تركه ليجف بشكل طبيعي من دون فرك البشرة أو لمسها، حتى لا تتأثر طبقات المكياج.

الخطوة الرابعة: استخدام البودرة عند الحاجة فقط

لا تحتاج البشرة الجافة عادةً إلى كميات كبيرة من البودرة، لذلك يمكن تقليل استخدامها أو الاستغناء عنها في المناطق التي لا تتطلب تثبيتاً إضافياً. أما البشرة الدهنية والمختلطة، فيمكن وضع كمية محدودة من البودرة على والأنف والذقن، ثم استخدام البخاخ للمساعدة على إنعاش المظهر العام للمكياج.

هل يناسب بخاخ الوجه المرطب جميع أنواع البشرة؟

يمكن أن يكون بخاخ الوجه المرطب مناسباً لمختلف أنواع البشرة، شرط اختيار التركيبة التي تتوافق مع احتياجاتها.

البشرة الجافة: يناسبها البخاخ الذي يحتوي على مكونات مرطبة، إلى جانب استخدام كريم مرطب مناسب قبل المكياج.

يناسبها البخاخ الذي يحتوي على مكونات مرطبة، إلى جانب استخدام كريم مرطب مناسب قبل المكياج. البشرة الحساسة: يُفضل اختيار تركيبات خالية من العطور المضافة قدر الإمكان، مع اختبار المنتج على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على الوجه.

يُفضل اختيار تركيبات خالية من العطور المضافة قدر الإمكان، مع اختبار المنتج على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على الوجه. البشرة الدهنية: يمكن الاستفادة من البخاخ للحصول على إحساس بالانتعاش، مع الاحتفاظ بالبودرة في المناطق التي تحتاج إلى اللمعان.

يمكن الاستفادة من البخاخ للحصول على إحساس بالانتعاش، مع الاحتفاظ بالبودرة في المناطق التي تحتاج إلى اللمعان. البشرة المختلطة: يمكن الجمع بين الطريقتين، باستخدام البودرة على المناطق الأكثر إفرازاً للدهون، والبخاخ للحفاظ على مظهر أكثر حيوية لبقية الوجه.

ومن المهم التمييز بين بخاخ الوجه المرطب وبخاخ تثبيت المكياج، فهما ليسا منتجاً واحداً بالضرورة. يركز البخاخ المرطب على منح البشرة الانتعاش والمساعدة على تحسين مظهرها، بينما تُصمم بعض بخاخات التثبيت للمساعدة على إطالة مدة بقاء المكياج، وقد تجمع بعض المنتجات بين الوظيفتين.

كيف تحافظين على نضارة مكياجك طوال الشتاء؟

تعتمد الإطلالة الشتوية الناجحة على التوازن بين ترطيب البشرة وتثبيت المكياج، وليس على الاستغناء عن مستحضر معين. لذلك، يُنصح بالاهتمام بروتين العناية اليومي، واستخدام مرطب مناسب وواقي شمس خلال النهار، إلى جانب تجنب الإفراط في تنظيف البشرة أو استخدام المستحضرات التي تزيد من جفافها.

كما يُفضل تجديد المكياج عند الحاجة بطريقة مدروسة، بدلاً من إضافة طبقات متكررة من البودرة التي قد تتراكم . ويمكن أن يكون بخاخ الوجه المرطب خياراً عملياً لإنعاش المظهر، شرط ألا يحل محل الترطيب الأساسي أو يُستخدم باعتباره علاجاً للجفاف.

هل تتخلين عن البودرة هذا الشتاء؟

لا يُعد الاستغناء الكامل عن البودرة ضرورة خلال فصل الشتاء، لكنه قد يكون خياراً مناسباً لمن تعاني من جفاف البشرة أو تفضل الإطلالة الطبيعية ذات اللمسة الندية. وفي المقابل، تظل البودرة مفيدة للبشرة الدهنية والمختلطة عند استخدامها بكميات محدودة وفي المناطق التي تحتاج إلى تثبيت إضافي.

وفي النهاية، يكمن سر المكياج الشتوي المتقن في اختيار المنتجات التي تناسب طبيعة البشرة، وتحضيرها جيداً قبل التطبيق، وتحقيق التوازن بين الترطيب والثبات. أما بخاخ الوجه المرطب، فيمكن أن يشكل إضافة مفيدة إلى الروتين اليومي، تمنح المكياج مظهراً أكثر انتعاشاً ونعومة من دون الحاجة إلى الإفراط في استخدام البودرة.