لماذا تشعر بعض النساء بالنعاس بعد شرب القهوة؟

تحتسي كثير من النساء القهوة صباحًا لاستعادة النشاط والتغلّب على التعب، لكن المفاجأة أن بعضهن يشعرن بالنعاس بعد شربها بدلًا من الإحساس باليقظة. فما السبب وراء هذه المفارقة؟

يوضح أخصائي طب النوم الروسي، الدكتور مكسيم نوفيكوف، أن القهوة لا تستطيع تعويض نقص النوم، بل قد لا تمنح الشعور المتوقع بالنشاط لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم المزمنة أو اضطرابات النوم.

لماذا قد تشعرين بالنعاس بعد القهوة؟

بحسب الطبيب، لا يصنع الكافيين الطاقة من العدم، وإنما يعمل من خلال التأثير في الأدينوزين، وهي مادة تتراكم في الدماغ خلال ساعات اليقظة وتساهم في الشعور بالنعاس. ويعمل الكافيين على إعاقة تأثيرها مؤقتًا، ما يساعد على الشعور باليقظة لفترة محدودة.

لكن إذا كنتِ لا تحصلين على قسط كافٍ من النوم لعدة ليالٍ متتالية، فلن يتمكن فنجان القهوة من تعويض الراحة التي يحتاج إليها جسمكِ، حتى لو منحكِ شعورًا مؤقتًا بالنشاط.

عوامل قد تجعل تأثير القهوة مختلفًا لديكِ

لا تستجيب جميع النساء للكافيين بالطريقة نفسها، إذ تتأثر سرعة تكسيره في الجسم بعدة عوامل، من بينها:

الاختلافات الفردية والوراثية: قد تؤثر في سرعة معالجة الكافيين ومدة بقائه في الجسم.

قد تؤثر في سرعة معالجة الكافيين ومدة بقائه في الجسم. العمر: قد تتغير طريقة استجابة الجسم للكافيين مع التقدم في السن.

قد تتغير طريقة استجابة الجسم للكافيين مع التقدم في السن. الحمل: قد يتباطأ التخلص من الكافيين خلال الحمل، ما يستدعي الانتباه إلى الكمية المستهلكة.

قد يتباطأ التخلص من الكافيين خلال الحمل، ما يستدعي الانتباه إلى الكمية المستهلكة. بعض الأدوية: يمكن أن تؤثر في استقلاب الكافيين أو تزيد من تأثيراته.

يمكن أن تؤثر في استقلاب الكافيين أو تزيد من تأثيراته. قلة النوم والإرهاق: قد يطغى النعاس المتراكم على التأثير المنشّط للقهوة.

هل تؤثر القهوة في جودة نومكِ؟

قد يؤثر الكافيين في النوم حتى عندما لا تشعرين بذلك بوضوح. فشرب القهوة في فترة ما بعد الظهر قد يؤخر النوم أو يقلل من جودته لدى بعض الأشخاص، ما قد يؤدي إلى الاستيقاظ مع الشعور بالتعب والحاجة إلى مزيد من القهوة في اليوم التالي.

وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن تناول نحو 200 ملغ من الكافيين، أي ما يعادل فنجانين من القهوة وفقًا لحجم الفنجان وتركيز المشروب، بعد منتصف النهار قد يكون كافيًا للتأثير في جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

كيف تتعاملين مع النعاس بعد شرب القهوة؟

إذا لاحظتِ أنكِ تشعرين بالنعاس رغم شرب القهوة، فمن المفيد أن تنتبهي إلى عدد ساعات نومكِ، وتوقيت تناول الكافيين، ومدى تكرار الشعور بالتعب خلال النهار.

حاولي الحصول على نوم كافٍ ومنتظم، وتجنبي تناول القهوة في وقت متأخر إذا كانت تؤثر في نومكِ. وإذا استمر النعاس الشديد رغم النوم الكافي، أو أصبح يؤثر في نشاطكِ اليومي، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب.

إن الشعور بالنعاس بعد القهوة لا يعني بالضرورة أن الكافيين لا يعمل، بل قد يكون مؤشرًا على أن جسمكِ يحتاج إلى النوم والراحة أكثر مما يحتاج إلى فنجان إضافي من القهوة.