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المرأة

5 خطوات للحفاظ على نعومة الشعر والحد من الهيشان خلال الشتاء

Lebanon 24
27-10-2026 | 05:00
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مع انخفاض درجات الحرارة والانتقال المتكرر بين الطقس البارد في الخارج والهواء الدافئ داخل المنازل، قد يصبح الشعر أكثر عرضة للجفاف والتطاير، فتفقد الخصلات انسيابيتها ويصعب الحفاظ على تسريحة مرتبة طوال اليوم. وتزداد هذه المشكلة وضوحاً عند ارتداء القبعات أو التعرض للهواء الجاف، نتيجة تراكم الكهرباء الساكنة في الشعر.

لكن التعامل مع هذه المشكلة لا يتطلب بالضرورة تغيير روتين العناية بالكامل، إذ يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تساعد على تحسين ملمس الشعر وتقليل تشابكه وتطايره. ويبدأ ذلك باختيار مستحضرات مناسبة، واعتماد طرق لطيفة في الغسل والتجفيف، إلى جانب تجنّب العادات التي تزيد من جفاف الخصلات.

1. اختاري البلسم المناسب لطبيعة شعركِ

لا يقتصر دور البلسم على منح الشعر ملمساً ناعماً، بل يساعد أيضاً على تسهيل فك التشابك وتقليل الاحتكاك بين الخصلات، ما يجعل تصفيفه أكثر سهولة ويحد من تكسّره.

وللحصول على أفضل نتيجة، احرصي على توزيع البلسم بالطريقة المناسبة لطبيعة شعركِ. فإذا كان ناعماً ويميل إلى فقدان حجمه، ركّزي على الأطراف وتجنّبي وضع كميات كبيرة منه عند الجذور. أما إذا كان جافاً أو كثيفاً أو مجعّداً، فقد يحتاج إلى توزيعه على مساحة أكبر من طول الشعر.

كذلك، لا تلتزمي بجدول ثابت لغسل الشعر، بل اختاري الوتيرة التي تناسب طبيعة فروة رأسكِ ومدى حاجتها إلى التنظيف، مع تجنّب الإفراط في استخدام الشامبو إذا كان يسبب لكِ الجفاف.

2. استعيني بمستحضرات الترطيب التي لا تحتاج إلى الشطف

قد لا يكون البلسم الذي يُشطف بالماء كافياً للحفاظ على ترطيب الشعر طوال اليوم، خصوصاً في الأجواء الباردة والجافة. لذلك، يمكن الاستعانة بمستحضر ترطيب يُترك على الشعر بعد الاستحمام، للمساعدة على تنعيم الخصلات والحد من تطايرها.

ضعي كمية صغيرة منه على الشعر الرطب قليلاً، مع التركيز على الأطوال والأطراف والابتعاد عن فروة الرأس. واحرصي على اختيار تركيبة خفيفة إذا كان شعركِ ناعماً أو سريع التزيّت، بينما قد تحتاج الخصلات الجافة أو المجعّدة إلى تركيبة أكثر غنى.

والأفضل أن تبدئي بكمية قليلة ثم تزيديها عند الحاجة، لأن الإفراط في استخدام المستحضرات قد يجعل الشعر ثقيلاً ويفقده حيويته.

3. تعاملي مع الشعر المبلّل بحذر

يكون الشعر أكثر عرضة للتكسّر عندما يكون مبلّلاً، لذلك من المهم تجنّب فركه بقوة بالمنشفة أو محاولة إزالة التشابك من خلال شده.

بعد الاستحمام، استخدمي منشفة ناعمة لامتصاص الماء الزائد، من خلال الضغط الخفيف على الخصلات بدلاً من فركها. ثم استعيني بمشط واسع الأسنان أو فرشاة مخصصة لفك التشابك، وابدئي من الأطراف قبل الانتقال تدريجياً إلى الأعلى.

وإذا كان شعركِ كثيفاً أو مجعّداً، يمكنكِ فك تشابكه أثناء الاستحمام بعد وضع البلسم، ما يساعد على تسهيل مرور المشط وتقليل الشدّ على الخصلات.

وتذكّري أن التمهّل خلال هذه الخطوة أفضل من محاولة ترتيب الشعر بسرعة، لأن التعامل العنيف معه قد يزيد من تكسّره ويجعل مظهره أكثر خشونة.

4. قلّلي الحرارة واحمي شعركِ أثناء التصفيف

قد يؤدي الاستخدام المتكرر لأدوات التصفيف الحرارية إلى زيادة جفاف الشعر وتلفه، خصوصاً إذا كان يعاني أساساً من نقص الترطيب. لذلك، يُفضّل تقليل استخدام المملّس وأدوات التجعيد، وعدم تعريض الخصلات لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

اتركي شعركِ يجف جزئياً بصورة طبيعية قبل استخدام مجفف الشعر، واختاري درجة حرارة منخفضة أو متوسطة بحسب حاجته. كما يُنصح بتطبيق مستحضر للحماية من الحرارة قبل استخدام الأدوات الحرارية، للمساعدة على تقليل الضرر الناتج عنها.

وإذا لاحظتِ أن شعركِ أصبح أكثر خشونة أو فقد لمعانه، فقد يكون من المفيد تقليل عدد مرات التصفيف الحراري وإعطاؤه فرصة للجفاف الطبيعي كلما أمكن.

5. اعتمدي تسريحات تحمي الخصلات من الرياح

تؤثر الرياح والاحتكاك بالملابس والقبعات في ترتيب الشعر، وقد تجعل الخصلات تتطاير بسهولة، خصوصاً في الأيام الباردة. ويمكن الحد من هذه المشكلة باختيار تسريحات بسيطة تحافظ على الشعر من دون تعريضه للشدّ.

تُعد الضفائر الفضفاضة والكعكة المنخفضة من الخيارات المناسبة خلال التنقل أو ممارسة الأنشطة اليومية، إذ تساعد على جمع الخصلات وتقليل احتكاكها بالهواء والملابس.

واستخدمي أربطة ناعمة مغطاة بالقماش بدلاً من الأربطة التي تشد الشعر بقوة، واحرصي على عدم ربطه بإحكام، خصوصاً إذا كان مبلّلاً أو ضعيفاً. وعند إزالة الربطة، فكّيها برفق لتجنّب سحب الخصلات أو تكسّرها.

ويمكنكِ أيضاً اختيار قبعة ببطانة ناعمة لتقليل الاحتكاك، مع تجنّب ارتدائها فوق شعر رطب لفترات طويلة.

روتين بسيط يمنح شعركِ مظهراً أكثر نعومة

للحفاظ على شعر صحي وأقل عرضة للهيشان خلال الشتاء، اجعلي الترطيب جزءاً أساسياً من روتينكِ، واختاري المستحضرات التي تتناسب مع طبيعة شعركِ، وتعاملِي مع الخصلات بلطف أثناء الغسل والتجفيف والتصفيف.

ولا تنسي أن احتياجات الشعر تختلف من امرأة إلى أخرى؛ فما يناسب الشعر الناعم قد لا يكون الخيار الأفضل للشعر الكثيف أو المجعّد. لذلك، راقبي استجابة شعركِ للمنتجات والعادات الجديدة، وعدّلي روتينكِ وفقاً لذلك، لتحافظي على نعومته وانسيابيته وتقلّلي من تطايره خلال الأشهر الباردة.

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