برايمر الرموش... لمسة تمهيدية لنتائج أفضل مع الماسكارا

تؤدي الرموش دوراً مهماً في إبراز جمال العينين ومنحهما مظهراً أكثر اتساعاً وجاذبية. وللحصول على رموش تبدو أطول وأكثر كثافة، لا يقتصر الأمر على اختيار الماسكارا المناسبة، بل يمكن الاستعانة بمنتج تمهيدي يساعد على تحسين مظهرها ويمنحها قاعدة مثالية لتطبيق المكياج.

ويُعدّ برايمر الرموش من المستحضرات التي تضيف فرقاً ملحوظاً إلى إطلالة العينين، إذ يساعد على إبراز طول الشعيرات وكثافتها، ويُسهّل توزيع الماسكارا بصورة متجانسة، مع المساهمة في الحدّ من تكتّلها.

ما فوائد برايمر الرموش وكيفية استخدامه؟

يُستخدم برايمر الرموش قبل الماسكارا، ليغلف الشعيرات بطبقة خفيفة تهيئها لاستقبال اللون وتساعد على إبرازها بشكل أوضح. وتأتي بعض أنواعه بتركيبات شفافة أو بيضاء، فيما تتوافر أنواع أخرى بألوان داكنة يمكن أن تمنح الرموش تحديداً إضافياً.

كما تحتوي بعض التركيبات على مكونات مرطبة ومغذية، تساعد على تقليل الجفاف وتحسين ملمس الرموش. وللاستفادة منه، يكفي توزيع طبقة رقيقة على الرموش من الجذور حتى الأطراف، مع تركها تجف جزئياً أو وفقاً لتعليمات المنتج، قبل وضع الماسكارا.

أنواع برايمر الرموش بحسب النتيجة المطلوبة

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1. برايمر لرفع الرموش وإبراز طولها

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على رموش مرفوعة وأكثر وضوحاً، اختاري تركيبة خفيفة تساعد على تغليف كل شعيرة على حدة. ويساهم هذا النوع في منح الرموش مظهراً أكثر امتلاءً، مع إبراز طولها وانحنائها، كما يمكن استخدام بعض التركيبات الداكنة بمفردها للحصول على تحديد طبيعي.

2. برايمر لتعزيز الكثافة والانحناء

تُناسب هذه الفئة من المستحضرات من تبحث عن رموش أكثر كثافة وانحناءً من دون الحاجة إلى وضع طبقات متعددة من الماسكارا. وتعمل الطبقة التمهيدية على تحسين توزيع المستحضر فوق الشعيرات، فيما تساعد الماسكارا على إبراز اللون وتحديد الرموش، للحصول على إطلالة أكثر وضوحاً وثباتاً.

3. برايمر لتكثيف الرموش ومنحها مظهراً جريئاً

تتميز بعض أنواع البرايمر بتركيبة فاتحة اللون تغلف الرموش قبل وضع الماسكارا، ما يساعد على إبرازها وزيادة مظهر امتلائها. ويُعدّ هذا الخيار مناسباً للمكياج الذي يركز على العينين، خصوصاً عند الرغبة في الحصول على رموش بارزة ومحددة.

ولتحقيق أفضل نتيجة، احرصي على توزيع المستحضر بالتساوي، ثم تغطية الطبقة التمهيدية بالماسكارا حتى لا يبقى لونها ظاهراً.

4. برايمر بتركيبة مرطبة للعناية بالرموش

يمكن اختيار برايمر يحتوي على مكونات مرطبة، مثل زيت الجوجوبا، للمساعدة على تحسين ملمس الرموش وتسهيل توزيع الماسكارا عليها. وتناسب هذه التركيبات من تفضّل مستحضرات خفيفة تمنح الرموش مظهراً أكثر امتلاءً ونعومة، من دون الشعور بثقل المكياج.

ومن الأفضل ترك المستحضر حتى يجف وفقاً للإرشادات المرفقة به، قبل تطبيق الماسكارا، لتجنب تكتّل الطبقات.

5. برايمر لطيف للعيون الحساسة

إذا كانت عيناكِ حسّاستين أو كنتِ تستخدمين العدسات اللاصقة، فمن المهم اختيار برايمر مخصص لهذه الفئة، مع التأكد من ملاءمته لمنطقة . وتساعد التركيبات الخفيفة على تهيئة الرموش للمكياج من دون إضافة طبقات كثيفة، شرط الالتزام بتعليمات الاستخدام وتجنب وصول المستحضر إلى داخل العين.

نصائح للحصول على رموش أكثر كثافة وجمالاً