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المرأة

بعيدا من الحرمان.. هكذا تُحافظ أمل كلوني على رشاقتها

Lebanon 24
28-10-2026 | 05:50
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تعتمد المحامية البريطانية من أصول لبنانية أمل كلوني، زوجة النجم الأميركي جورج كلوني، أسلوباً غذائياً يجمع بين الوجبات المتنوعة وبعض الخيارات غير التقليدية، بعيداً عن الحرمان أو الالتزام بحمية صارمة.
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وبحسب تقارير صحافية، تحرص أمل على تناول حساء الأعشاب البحرية الكوري "مييوك غوغ" (Miyeok-guk) على الفطور، وأحياناً ترافقه بيضة مسلوقة، لتجمع وجبتها بين العناصر الغذائية الموجودة في الحساء والبروتين.

وتتميّز الأعشاب البحرية باحتوائها على معادن وألياف، إلى جانب اليود الضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية. لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى استهلاك كميات مرتفعة من اليود، لذلك يبقى الاعتدال والتنوع أساس أي نظام غذائي متوازن.

ولا تقتصر عادات أمل كلوني على الحساء، إذ تشمل وجباتها، وفق التقارير، السلطات والمعكرونة مع كرات لحم الديك الرومي، إلى جانب صدور الدجاج بصلصة الليمون، في تنويع بين الخضروات ومصادر البروتين.

ورغم اهتمامها بالوجبات المتوازنة، لا تغيب الأطعمة التي تحبها عن مائدتها، وفي مقدمتها البيتزا، إذ تشير التقارير إلى أن العائلة تخصص أمسية أسبوعية لتناولها، فيما تفضّل أمل بيتزا مارغريتا إلى جانب سلطة الجرجير.

وتتولى الطاهية الإيطالية فيفيانا فريتشي، التي تعمل مع العائلة منذ عام 2013، المساعدة في إعداد وجباتها اليومية.

وتكشف هذه العادات أن نمط أمل كلوني الغذائي لا يقوم على الحرمان، بل على التنوع والاعتدال، مع الجمع بين خيارات غذائية مختلفة والاستمتاع بالأطباق المفضلة، من دون الاعتماد على وجبة واحدة أو مكوّن محدد للحفاظ على الرشاقة.
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