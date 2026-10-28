رغم الحكم عليها بالسجن المؤبد... إبنة فنانة راحلة تُواجه تهماً جديدة

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تواجه توغيان أولكيم غولتر ابنة غول توت المعروفة بلقب "غوللو"، تهماً جديدة تتعلق بإساءة معاملة مرضى خلال فترة عملها ممرضة في مستشفى في مدينة يالوفا، بعد أيام فقط من صدور حكم بالسجن المؤبد لها بتهمة قتل والدتها.وتتعلق التهم الجديدة التي بدأت التحقيق فيها، بتورط توغيان في إعطاء حقن لبعض المرضى ليلًا لمساعدتهم على النوم من دون توصية طبية، بجانب الرقص في المستشفى.كما تتضمن الاتهامات إساءة معاملة مرضى آخرين في العناية المركزة، وتزوير وقت وفاة بعضهم وتدريب عمال النظافة في المستشفى على كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمرضى.وجاءت الشكوى ضد غولتر من خطيبها السابق كيرفان أمين ، والذي قدم أدلة مصورة تثبت الادعاءات ضدها، ما يضع ابنة غوللو أمام عقوبات جديدة في حال أدينت في المحكمة.