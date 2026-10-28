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المرأة

رغم الحكم عليها بالسجن المؤبد... إبنة فنانة راحلة تُواجه تهماً جديدة

Lebanon 24
28-10-2026 | 09:48
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رغم الحكم عليها بالسجن المؤبد... إبنة فنانة راحلة تُواجه تهماً جديدة
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تواجه توغيان أولكيم غولتر ابنة المغنية التركية غول توت المعروفة بلقب "غوللو"، تهماً جديدة تتعلق بإساءة معاملة مرضى خلال فترة عملها ممرضة في مستشفى في مدينة يالوفا، بعد أيام فقط من صدور حكم بالسجن المؤبد لها بتهمة قتل والدتها.
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وتتعلق التهم الجديدة التي بدأت النيابة العامة التحقيق فيها، بتورط توغيان في إعطاء حقن لبعض المرضى ليلًا لمساعدتهم على النوم من دون توصية طبية، بجانب الرقص في المستشفى.

كما تتضمن الاتهامات إساءة معاملة مرضى آخرين في العناية المركزة، وتزوير وقت وفاة بعضهم وتدريب عمال النظافة في المستشفى على كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمرضى.

وجاءت الشكوى ضد غولتر من خطيبها السابق كيرفان أمين أوغلو، والذي قدم أدلة مصورة تثبت الادعاءات ضدها، ما يضع ابنة غوللو أمام عقوبات جديدة في حال أدينت في المحكمة.

 
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النيابة العامة

النيابة

التركية

المغنية

توت ⚔️

التركي

أوغلو

الترك

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