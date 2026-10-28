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التكنولوجيا الحيوية تدخل عالم الجمال.. ما سرّ المكوّنات الجديدة؟

Lebanon 24
28-10-2026 | 14:43
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التكنولوجيا الحيوية تدخل عالم الجمال.. ما سرّ المكوّنات الجديدة؟
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تشهد صناعة مستحضرات التجميل تحولاً متسارعاً مع دخول التكنولوجيا الحيوية وتقنيات التخمير في إنتاج مكونات جديدة للعناية بالبشرة والشعر، تجمع بين الابتكار العلمي والاستفادة من العمليات الطبيعية.

وتعتمد هذه التقنيات على استخدام الكائنات الدقيقة والإنزيمات لإنتاج مواد فعالة تساعد على ترطيب البشرة وتعزيز حاجزها الطبيعي وتحسين ملمس الشعر، مع إمكانية تقليل الاعتماد على بعض الموارد التقليدية.
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ومن أبرز هذه المكونات حمض الهيالورونيك الحيوي، الذي يساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، والببتيدات الحيوية المستخدمة في مستحضرات تستهدف تحسين مظهر الخطوط الدقيقة وتعزيز مرونة الجلد.

وتشمل المكونات أيضاً السيراميدات الحيوية التي تدعم الحاجز الواقي للبشرة وتحدّ من فقدان الماء، إلى جانب مستخلصات التخمير والسكوالان الحيوي، اللذين يدخلان في تركيبات مخصصة للترطيب والتنعيم.

وتتيح التكنولوجيا الحيوية إنتاج مكونات بدرجات نقاء وتركيز قابلة للضبط، فضلاً عن تطوير بدائل لبعض المواد المستخرجة من مصادر حيوانية أو طبيعية.

ورغم هذه المزايا، تبقى فعالية المستحضرات مرتبطة بتركيبتها النهائية وتركيز المواد المستخدمة ونتائج اختبارات السلامة، إذ إن وصف المنتج بأنه "حيوي" أو "مصنوع بالتخمير" لا يضمن بالضرورة تفوقه على المستحضرات التقليدية.
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